Zrážku dvoch áut a autobusu pri Prievidzi neprežili dvaja ľudia

Záchranári do nemocníc previezli osem zranených.

PRIEVIDZA. V piatok po dvadsiatej hodine večer došlo k dopravnej nehode neďaleko Prievidze.

Na ceste I/64 smerom na obec Nedožery-Brezany sa zrazil autobus a dve osobné autá. Nehodu neprežili dvaja ľudia.

„Išli sme do zákruty. Pani prudko pridala a zrazu išla mierne doľava, do protismeru. Vrazila do boku autobusu. Ja som nestihol dobrzdiť a vrazil som do nej, do boku. Bola to sekunda,“ povedal vodič osobného auta, ktoré bolo účastníkom nehody.

Jeho spolujazdkyňa poukázala na to, že od auta pred nimi udržiavali odstup.