Lesnú zver stretávajú pri svojich domoch, nemocnici či škole. Vitajte v Bojniciach

Aj malá srna môže človeka napadnúť a ublížiť mu, hovorí lesný hospodár o situácii, keď človek dostane zver do úzkych.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/fCDHcY_dQwE

BOJNICE. Čoraz častejšie sa Bojničania stretávajú s danielmi či jeleňmi. Nevídajú ich však v zoo či na prechádzke prírodou, ale priamo v meste. Pri nemocnici, vakcinačnom centre či škole. Zver neraz zablúdi aj priamo ku rodinným domom.

Skúsenosť s nezvyčajnou návštevou má aj rodina Bojničanky Jany. „Na Nový rok doobeda nám cez otvorenú bránu vbehol do záhrady vyplašený veľký daniel. Keďže bývame takmer v centre Bojníc v husto zastavanej lokalite, boli sme veľmi prekvapení,“ opísala prvé momenty po zbadaní zvieraťa na záhrade.

V článku sa dozviete aj: Ako vyriešila neželenú návštevu Bojničanka?

Ako by ľudia v takýchto prípadoch mali postupovať?

Čo núti zver prichádzať až do mesta?

Je zver premnožená?

Kedy by sa mohol problém vyriešiť?

To, že k ním zablúdil spočiatku pripísala novoročným oslavám, ktoré sprevádzali delobuchy. „Naše deti síce mali z návštevy radosť a susedia divadlo, no nás to aj trochu vydesilo. Stret s lesnou zverou môže byť vždy riskantný,“ poukázala Jana. To potvrdil aj odborný lesný hospodár Peter Vrablec. „Aj obyčajná malá srnka,