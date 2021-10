Odborníci predpokladajú atypickú chrípkovú sezónu

Keďže v minulom roku epidemiológovia zaznamenali menej ochorení na chrípku, predpokladajú, že v tejto sezóne sa toto ochorenie bude šíriť viac. Preto odporúčajú očkovanie proti chrípke, a to najmä rizikovým skupinám.

28. okt 2021 o 8:45 Igor Roško

HORNÁ NITRA. Mnohí ľudia majú pocit, že minulý rok nás chrípka obišla. Ľudia však vo väčšej miere nosili rúška a respirátory, čo pomohlo k zníženiu rozšírenia ochorenia. Tento rok epidemiológovia zaznamenávajú postupný nárast chorých na chrípku. V 41. kalendárnom týždni roku bolo hlásených v okrese Prievidza 234 akútnych respiračných ochorení, čo je najviac v tomto roku.

Preto sa opäť otvorila téma očkovania proti chrípke. Záujemcovia sa pýtajú, ako majú postupovať s ohľadom na vakcináciu proti koronavírusu. Odpovede na ich otázky pripravila skupina odborníkov a zverejnil ich Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Ten zdôraznil, že význam očkovania proti chrípke sa po atypickej prechádzajúcej chrípkovej sezóne zvyšuje. „Pri nízkom zaznamenanom výskyte chrípky v uplynulej sezóne sa totiž predpokladá, že tunajšia populácia nemá dostatočné ochranné hladiny protilátok, ktoré by inak vznikli po kontakte s chrípkovým vírusom,“ načrtli odborníci.

V článku sa ďalej dočítate: Kedy sa treba dať zaočkovať proti chrípke?

Komu toto očkovanie odborníci odporúčajú?

Ktoré očkovanie má prednosť? Proti Covidu-19 alebo proti chrípke?

Keďže ľudia môžu byť v tomto roku na chrípku náchylnejší, úrad verejného zdravotníctva predpokladá zvýšený výskyt chrípky, ktorý by mohol vyústiť do aj do chrípkových epidémií.