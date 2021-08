Čaká vás ešte dovolenka v zahraničí? Takto funguje cestovné poistenie v čase pandémie

Čo ak uviaznete v zahraničí v karanténe? Ako postupovať ak v zahraničí ochoriete a budete potrebovať lekársku pomoc? Čo robiť ak vám odložia alebo zrušia let? Aj tieto situácie tento rok rieši cestovné poistenie. Pripravili sme prehľad, na čo sa v poisťovni pred cestou mimo Slovenska pýtať.

11. aug 2021 o 0:00

Ak ste sa rozhodli vycestovať do zahraničia, je treba zvážiť všetky faktory, ktoré pomôžu užiť si dovolenku bez stresu. Medzi ne patrí aj cestovné poistenie, ktoré naberá v čase koronavírusu ešte väčší význam.

Pripoistenie, ak by bola potrebná liečba v zahraničí

Na princípe fungovania cestovného poistenia sa v zásade nič nezmenilo. Podstatou zmluvy s poisťovňou je chrániť pred všetkými rizikami, ktoré boli súčasťou poistenia už aj pred pandémiou. Novinkou však je, že poisťovne už ponúkajú možnosť pripoistiť sa pre prípad, keď budete priamo vystavení riziku ochorenia Covid-19.

Pripoistenie voči Covid-19 zohľadňuje aj prípadnú hospitalizáciu či prepravu pacientov na Slovensko. (zdroj: Unsplash)

„Všetci vieme, že ani maximálne zodpovedný prístup a dodržiavanie všetkých opatrení niekedy nedokáže zabrániť infikovaniu. Ak takáto situácia počas dovolenky nastane a klienti pred vycestovaním využili našu možnosť pripoistenia, preplatíme im vzniknuté liečebné náklady v zahraničí spojené s týmto ochorením,“ uvádza Silvia Nosková Illášová, hovorkyňa poisťovne KOOPERATIVA a dopĺňa že toto pripoistenie zohľadňuje aj prípadnú hospitalizáciu či prepravu pacientov na Slovensko. Aj tu zohráva úlohu pandemická farba krajiny, do ktorej cestujete. V krajinách, ktoré boli v čase vycestovania označené ako bezpečné, aj tie, ktorých status sa prípadne zmení práve počas vášho pobytu, máte s pripoistením nárok na plné preplatenie až do výšky krytia vo vami zvolenom balíku cestovného poistenia. V prípade krajín, ktoré nie sú označené ako bezpečné sú podmienky mierne odlišné a preto je potrebné sa o nich informovať v poisťovni.

Keď zostanete v karanténe

Cestovné poistenie už rieši aj otázku karantény, ak vás táto situácia postihne. „Pripoistenie kryje náklady na ubytovanie a rovnako aj náklady na dopravu, ak sú klienti nútení z dôvodu ochorenia Covid-19 alebo v prípadne neočakávanej nariadenej karantény zostať v zahraničí dlhšie, ako pôvodne plánovali,“ hovorí Silvia Nosková Illášová. KOOPERATIVA preplatí poisteným klientom ubytovanie v hoteli či ubytovacom zariadení, a to po dobu 2 týždňov. Ak však vycestujete do krajiny, v ktorej je už v tom čase nariadená povinná vstupná karanténa, náklady navyše s ňou spojené cestovné poistenie nenahradí.

Potrebujete stornovať dovolenku?

Množstvo ľudí rieši otázku, za akých podmienok im budú vrátané peniaze pri zrušení cesty do zahraničia. „Ak sa klient v rámci cestovného poistenia pripoistí pre prípad zrušenia zájazdu, má nárok na náhradu storno poplatkov. To znamená, že mu poisťovňa vráti financie zaplatené napr. za ubytovanie, letenky či celkový zájazd v prípade, že ešte pred odchodom ochorel, vrátane ochorenia Covid-19. Nárok na preplatenie nákladov má klient a aj jeho spolupoistené osoby, s ktorými mal na dovolenku vycestovať,“ vysvetľuje hovorkyňa poisťovne KOOPERATIVA. Je však treba pamätať na to, že poisťovne z hľadiska preplatenia storna nezodpovedajú za prípady, kedy sa klienti rozhodnú zrušiť dovolenku bezdôvodne, resp. kvôli svojim obavám zo zhoršenia pandemickej situácie.

Cestovné poistenie už rieši aj otázku karantény, ak vás táto situácia postihne. (zdroj: Unsplash)

Pomoc na diaľku, kedykoľvek potrebujete

Opatrenia doma aj v zahraničí sa stále menia a prispôsobujú situácii. Aké potvrdenia najnovšie potrebujete na vstup do krajiny, kam sa chystáte? Je potrebné sa preukázať testom? Uľahčí vám pohyb, keď ste zaočkovaní? Musíte po návrate zostať v karanténe? V Kooperative najnovšie zahrnuli do cestového poistenia aj Covid asistenciu. „Ide o linku, na ktorej operátori klientom poradia v konkrétnej oblasti a dajú priebežne aktualizovaný prehľad o ktorejkoľvek krajine na svete,“ uvádza Silvia Nosková Illášová. Pri asistenčnej službe poisťovne však nejde len o poradenstvo, ale aj riešenie stresových situácií na dovolenke, keď to práve potrebujete. „V prípade nepríjemného problému v zahraničí funguje poisťovňa prakticky ako priateľ na telefóne. Naša asistenčná služba klientov navedie, zariadi či priamo zorganizuje všetko potrebné. Riešenie nájdeme priamo na mieste, v prípade choroby nasmerujeme klienta do najbližšieho zdravotníckeho centra. V horšom prípade zabezpečíme odvoz do nemocnice alebo sa postaráme o bezpečný a rýchly prevoz až domov na Slovensko,“ približuje hovorkyňa ďalšie aktuálne výhody uzavretia cestovného poistenia.

Tak funguje aj Dopravná asistencia Kooperativy. Poisťovňa vám cez ňu, napríklad, pri zrušenom či meškajúcom lete okamžite zistí, či máte nárok na refundáciu. „Stačí opäť len zavolať na našu asistenčnú službu 24 hodín denne, 7 dní v týždni a situáciu hneď preveríme. Ak klientom vznikne nárok na finančnú kompenzáciu, veci vezmeme do svojich rúk a v ich mene ju od leteckej spoločnosti získame. Dopravná asistencia pomôže aj pri meškajúcom autobuse či odrieknutom vlaku,“ hovorí zástupkyňa poisťovne KOOPERATIVA. V rámci cestovného poistenia vám pomôže poisťovňa aj urýchlene nájsť alternatívne dopravné spoje, čím ušetrí peniaze, čas a odbremení psychiku, ktorá môže v takýchto situáciách dostať poriadne zabrať.

Poisťovňa KOOPERATIVA vám cez Dopravnú asistenciu, napríklad, pri zrušenom či meškajúcom lete okamžite zistí, či máte nárok na refundáciu. (zdroj: Unsplash)