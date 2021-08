Politici odmietajú vandalizmus na kultúrnych a sakrálnych pamiatkách

Polícia prípad prešetruje.

4. aug 2021 o 11:22 TASR

BRATISLAVA. Politici odsudzujú devastáciu či vandalizmus na kultúrnych a sakrálnych pamiatkach a veria v skoré vyšetrenie prípadov v centre Bratislavy.

Článok pokračuje pod video reklamou

Viacerí tak reagovali na posprejovanie budov, najmä kostolov v centre hlavného mesta.

Viacerí politici takéto správanie odsúdili

Takéto konanie odsúdili napríklad líderka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová, poslanci Roman Foltin a Miroslav Žiak z SaS či exministerka vnútra a nezaradená poslankyňa pôsobiaca v Hlase Denisa Saková.

Súvisiaci článok V centre Bratislavy posprejovali nápismi kostoly aj kláštor Čítajte

"Nemôžeme tolerovať ničenie historických pamiatok na Slovensku. Bez ohľadu na posolstvo, ktoré chcú autori posprejovaním odkázať, ide o čin, ktorý by mala promptne riešiť polícia. Historické budovy a pamiatky sú naším kultúrnym dedičstvom, ktoré by sme si mali vážiť a zanechať nepoškodené nasledujúcim generáciám," reagoval Foltin, ktorý je aj členom parlamentného výboru pre kultúru a médiá.

Žiak hovorí, že vandalom pri posprejovaní kostolov nápismi súvisiacimi s LGBTI komunitou mohlo ísť aj o snahu poškodiť túto komunitu.

"Toto konanie je zahanbujúce a som rád, že sa od neho iniciatíva Inakosť a Duhový Pride Bratislava dištancovali. Strana SaS bude vždy stáť na strane osobných slobôd a menšín, avšak toto tolerovať nemôžeme," poznamenal.

Veria, že polícia prípad rýchlo vyšetrí

Remišová zdôraznila, že v demokratickej spoločnosti je neprípustné presadzovať akýkoľvek názor ničením majetku a poškodzovaním historických budov, ktoré majú, navyše, aj výraznú hodnotu pre veriacich.

"Demokratická spoločnosť uznáva pluralitu názorov a slobodu náboženského presvedčenia. Tieto hodnoty musíme brániť a odsúdiť akékoľvek prejavy agresívneho a protizákonného konania. Verím, že polícia páchateľov nájde a podobné konanie sa nebude opakovať," povedala.

Saková hovorí o primitívnom vandalizme namierenom voči sakrálnym stavbám. Podčiarkla, že tieto sú nie len "duchovnými stánkami", ale aj jedinečnými kultúrnymi pamiatkami. Verí, že polícia prípad rýchlo vyšetrí.

"Každý môžeme mať vlastný názor či presvedčenie, ale prezentovať ho takto vulgárne, nesmie byť spoločnosťou tolerované," skonštatovala.

Poškodili historické budovy

V historickom centre Bratislavy niekto posprejoval viaceré budovy červenými nápismi ako "trans is beauty", "queer power", "god is trans" či "queer revolution is coming".

Nápisy sa objavili na fasáde kláštora uršulínok, teologickej fakulty, Kostola sv. Štefana Uhorského či Kostola navštívenia Panny Márie. Polícia sa prípadom zaoberá.

Bratislavská mestská polícia uviedla, že v lokalite, kde sa nápisy vyskytli, je aj kamerový systém a záznamy analyzujú.