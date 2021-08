Valaskú Belú zasiahla po týždni druhá povodeň, škody sú veľké

Ľudia sa nestihli spamätať a prišla ďalšia povodeň.

2. aug 2021 o 12:35 Igor Roško

VALASKÁ BELÁ. V prvý augustový podvečer zasiahla Valaskú Belú povodeň. V obci sa tak zopakovala situácia spred týždňa, kedy sa vybrežila rieka Nitrica a jej prítoky.

„Prišlo to zrazu. Hovorila som mužovi, že sa to k nám dostane. Ani som to nestihla povedať a už nám bralo popolnice. Len som chytila kapsu a utekala hore, že idem do dediny k sestre,“ opísala nepríjemný zážitok Anna. Jej rodine aj ich susedom voda zaplavila pozemok. „Boli sme celí obklopení vodou. Aj oni. Múr aj všetko, celí vo vode,“ spomenula.

Zatopilo pozemky, zničilo úrodu

Podobne dopadli aj ďalší obyvatelia, nižšie po prúde rieky. Okrem škôd na majetku im voda zničila aj úrodu. „Uhorky, rajčiny, kapusta, zemiaky, všetko. Všetko zaplavené, cez záhradu nám išiel potok. Človek chce jesť niečo lepšie, pestuje si a dostane ranu,“ povedal ďalší z poškodených.

Valiaca sa voda so sebou brala všetko, čo je prišlo do cesty. Vyvrátila i niekoľko stromov. Táto masa strhla aj niekoľko lávok, podmyla cesty. Ako informoval vedúci odboru krízového riadenia Okresného úradu v Prievidzi Dušan Krovina, vo Valaskej Belej vyhlásili v súvislosti s nedeľnými prívalovými zrážkami mimoriadnu situáciu.

Vyslobodzovali uväznené osoby

Dobrovoľný hasičský zbor Valaská Belá vyrazil k prvej udalosti po piatej hodine popoludní. Nahlásený mali zatopený rodinný dom, v ktorom sa nachádzali štyri osoby, z toho jedna maloletá. Dve osoby sa nachádzali vo vnútri domu a dve v záhradnom altánku. „Vyslobodili sme dve osoby z domu. So záchranou dvoch osôb z altánku bol problém, lebo tam išiel veľmi silný prúd,“ uviedol Jakub Dušička, veliteľ zásahu z Dobrovoľného hasičského zboru Valaská Belá.

Kvôli bezpečnosti ľudí z altánku vyslobodzoval hasič upevnený na lane. Postupne všetky osoby hasiči dostali do bezpečia. Potom sa presunuli k ďalším udalostiam v obci. Išlo najmä o zatopené pivnice a pozemky rodinných domov. „Ďalší členovia išli čistiť cesty a odstraňovať popadané stromy. Takto sme boli podelení do skupín a monitorovali sme situáciu,“ uviedol Dušička. Miestnym hasičom pomáhali aj dobrovoľní hasiči z Nitrianskeho Rudna a Čavoja a profesionáli z Prievidze.

Policajti riadili a usmerňovali dopravu na miestach, kde to bolo potrebné, a monitorovali situáciu na vodných tokoch. Na miesto prišli aj dobrovoľníci zo Slovenského červeného krížu. Odstraňovať škody pomáha ťažká technika. Aj dnes sú v plnom nasadení dobrovoľní hasiči, pracovníci Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja aj robotníci zo Slovenského vodohospodárskeho podniku.

Starosta Valaskej Belej Miloš Cúcik poukázal na to, že počas nedele v obci spadlo približne 255 milimetrov zrážok na jeden meter štvorcový. „Situácia je zlá v celej obci. Postupne odstraňujeme nánosy a zábrany. Už teraz vieme, že zobralo lavičky, zlomilo nám jeden most, kde ľudí odrezalo od prechodu. Riešime to cez vojsko pontónovým mostom. Robíme všetko, čo sa dá,“ skonštatoval starosta.

Potoky by podľa neho už mali byť prečistené z minulého týždňa. Problémom, na ktorý podľa svojich ďalších slov upozorňoval, je aj ťažba dreva. „Ťaží sa tu dosť stromov a nesystematicky. Stromy a konáre sa nechajú v rigole alebo vedľa potoka, a keď prídu búrky, všetko zmyje do potoka, upcháva to mosty, a potom vznikajú veľké škody,“ dodal.