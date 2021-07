Slonice z bojnickej zoo sa dočkali nového pavilónu

V prvý júlový deň otvorili v Národnej zoologickej záhrade Bojnice novú ubikáciu africkej fauny a flóry. Jej najznámejšími obyvateľkami sú slonice Maja a Gula. Nového domova sa dočkali po viac ako 35 rokoch.

1. júl 2021 o 12:56 Igor Roško

BOJNICE. Stovky návštevníkom prišli v prvý júlovi deň do Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach.

Prilákala ich nová ubikácia africkej fauny a flóry, ktorú zoo po prvý raz sprístupnila verejnosti.

„Prišli sme z Talianska. Žila som na Slovensku a náhodne sme našli, že to tu otvárajú. Sme veľmi spokojní. Veľmi sa nám to páči,“ povedala jedna z návštevníčok.

Naopak domáca rodáčka z Bojníc vedela porovnať starý pavilón s tým novým. „Majú tu viac priestoru. Páčia sa mi tu maľby na stenách. Aj mostík je super, z výšky je to viac vidieť,“ zhodnotila malá Bojničanka.

Lákavé priestory

Ubikácia africkej fauny je členená na päť častí, a to časť pre ustajnenie slonov, zázemie pre zamestnancov, vonkajšie a vnútorné výbehy pre slony a návštevnícku časť. Stavba sa nachádza v centrálnej časti zoo.

Zaujímavý je aj vyvýšený mostík, ktorým sa do pavilónu vchádza a vychádza.

Výstavba nového pavilónu slonov je jedna z najväčších investícii bojnickej zoo v jej histórii.

„Našim sloniciam sme chceli dať dôstojné priestory, ktoré budú hodné súčasnej doby. Plánujeme dobudovanie terárií a menších expozícii,“ informoval vedúci zoologického odboru bojnickej zoo Branislav Tám.

Výstavba novej ubikácie začala vo februári roku 2019. Hotová mala byť do dvanástich mesiacov, no práce sa pozdržali. Slonice Maju a Gulu do nového pavilónu presťahovali v decembri minulého roku. Odvtedy si na nové prostredie postupne zvykali.

„Slony sú pomerne konzervatívne. Aby sa adaptovali na nový pavilón, trvalo im to pomerne dlhú dobu,“ skonštatoval Tám. Slonice síce majú sprístupnený celý areál, no vonkajšie priestory zatiaľ veľmi nevyhľadávajú.

Zmena systému

Bojnickú zoo teraz čaká zmena systému chovu slonov. Staré a nové priestory a ich možnosti sa totiž veľmi líšia.

„Očakávame návštevu sloních expertov z Európy. S nimi posúdime náš súčasný chov a budeme sa snažiť prejsť do chráneného kontaktu. Je to z toho dôvodu, aby sme v budúcnosti vedeli prijať aj ďalšie slony,“ načrtol zoológ.

Celková investícia na výstavbu novej ubikácie africkej fauny a flóry predstavuje sumu osem miliónov eur. Peniaze išli zo štátneho rozpočtu.