V okrese Prievidza bolo zemetrasenie

Vo štvrtok dopoludnia zaznamenali ľudia v Handlovej aj Prievidzi otrasy zeme.

28. jan 2021 o 10:07 (aktualizované 28. jan 2021 o 11:58) Igor Roško

HORNÁ NITRA. Ľudia v Handlovej, Prievidzi a niektorých okolitých obciach pocítili vo štvrtok dopoludnia otrasy zeme. „Solídne hojdanie na stoličke dnes ráno. Hneď som vedel, že zemetrasenie,“ opísal Rado. Zemetrasenie cítila aj Lucka z prievidzského sídliska Zapotôčky. „Sedela som na posteli a triaslo posteľou. Žalúzie sa triasli a na parapete reproduktor mi tancoval. Hrozné.“

Viacerí ľudia chvenie pripísali zemetraseniu, no neboli si istí. „Tiež som to cítila a nechápala som, prečo so mnou tak bezdôvodne hýbe. Už som sa zľakla, že mám nejakú triašku, či čo,“ povedala Annamária.

Otrasy cítili ľudia v Handlovej, Prievidzi, Sebedraží, Cigli, Novákoch či Bojniciach. Seizmológ Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied Kristián Csicsay potvrdil, že vo štvrtok o 9:16 došlo na hornej Nitre k zemetraseniu. „Epicentrum bolo v Handlovej pri časti Nová Lehota. Zemetrasenie malo lokálne magnitúdo 3,1. Hĺbka jeho ohniska bola približne tri kilometre,“ priblížil Csicsay.

Ako uviedol hovorca Prievidze Michal Ďureje, záchvevy zeme priamo v centre mesta necítili. „Viacerí obyvatelia regiónu, najmä zo sídlisiek Zapotôčky a Kopanice nám hlásili, že pravdepodobne došlo k zemetraseniu. Až krátko po pol desiatej sme sa dopátrali k oficiálnym informáciám,“ načrtol hovorca. V priebehu niekoľkých minút zaznamenala samospráva aj operačné stredisko prievidzskej mestskej polície desiatky telefonických oznámení od obyvateľov. „Najintenzívnejším vnímaním bolo, že sa pohol gauč priamo v obyváčke rodinného domu, či že človek padol zo stoličke. Podľa vyjadrení, z ktorých vychádzame, išlo o silné zemetrasenie,“ skonštatoval Ďureje.

Mesto Handlová neeviduje v súvislosti so zemetrasením zo štvrtkového dopoludnia žiadne škody. "Viacerí obyvatelia najmä v lokalite Novej Lehoty mohli otrasy cítiť, avšak takéto lokálne zemetrasenie nespôsobuje žiadne škody. Otrasy s podobnou magnitúdou sa vyskytujú vo viac ako 100.000 prípadoch za rok," ozrejmila Paulínyová.

Škody či výjazdy v súvislosti so zemetrasením nezaznamenali ani hasiči, potvrdil hovorca hasičov v Trenčianskom kraji Marián Petrík. Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied momentálne od ľudí zbiera makroseizmický dotazník. V rámci neho zatiaľ neevidujú žiadne škody.

Aj keď horná Nitra nepatrí v rámci Slovenska medzi najaktívnejšie zóny, seizmológovia tu zemetrasenia zaznamenali aj v minulosti. Zemetrasenie, ktoré región zasiahlo vo štvrtok, malo magnitúdo 3,1. „V rámci Slovenska zvyknú byť zemetrasenia s lokálnymi magnitúdami nad tri raz za dva-tri roky.

To, či sa môže zemetrasenie na hornej Nitre v blízkej dobe zopakovať, seizmológovia nevedeli. „Zemetrasenia sa predpovedať nedajú,“ dodal Kristián Csicsay.