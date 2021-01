Prvý zaočkovaný v bojnickej nemocnici: Vakcína je najlepšia cesta

V okrese Prievidza začali s očkovaním proti koronavírusu vo štvrtok. Bojnická nemocnica na tento účel vytvorila nové vakcinačné centrum. O očkovanie má zatiaľ záujem polovica zdravotníkov z nemocnice.

7. jan 2021 o 13:52 Igor Roško

BOJNICE. V Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach začali vo štvrtok s očkovaním proti koronavírusu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prvú vakcínu dostal lekár Trenčianskeho samosprávneho kraja Marián Bridík, ktorý svoju dlhú prax začínal práve v bojnickej nemocnici. V rozhodovaní o tom, či sa má dať očkovať, mal podla svojich slov úplne jasno.

„Absolútne nechápem rôzne protiočkovacie tendencie u mnohých, aj u rodičov detí. Myslím si, že veľkú úlohu v tom zohrávajú konšpiračné teórie a stránky na internete, ktoré šíria bludy," uviedol Bridík.

Poukázal na to, že 20. storočie tiež postihli ťažké epidémie ako osýpky u detí alebo diftéria-záškrt.

Súvisiaci článok Bojnická nemocnica pozastavila plánované operácie Čítajte

„Vďaka očkovaniu tieto choroby úplne vymizli a dnešná generácia ich už nepozná. Je to len vďaka očkovaniu. Očkovanie je tá najlepšia cesta, aby sme sa aj tohto problému, ktorý momentálne trápi celý svet, zbavili. Čím budeme viac jednotnejší, čím dosiahneme väčšie percento zaočkovanosti, tým budú výsledky lepšie," skonštatoval lekár.

Načrtol, že podľa mnohých odborníkov je potrebné, aby bolo zaočkovaných minimálne 65 percent obyvateľov. „Vtedy môžeme očakávať, že vírus zmizne, že nás nebude trápiť ďalšie mesiace, či roky,“ podotkol Bridík.

Dva pohľady zdravotníkov

Druhý v poradí bol zaočkovaný námestník bojnickej nemocnice a zároveň primár urgentného príjmu Milan Henčel. Podľa neho na spustenie očkovania možno nazerať z dvoch uhlov pohľadu. Jednak je to úľava pre región, ktorý v minulom roku patril k jednému z najviac postihnutých koronavírusom.

Môže vás zaujať Do kostola v Zemianskych Kostoľanoch prišli ľudia aj napriek zákazu vychádzania Čítajte

„Na druhej strane mince je to, že sme ako zdravotnícki pracovníci boli zaťažení niečim ďalším. Pri bežnej starostlivosti o pacientov sa staráme o covid-pozitývnych pacientov, máme vlastné odberné miesto na PCR a antigénové testy a plus teraz ďalšie bremeno, že sme otvorili vakcinačné centrum,“ povedal Henčel.

Zdôraznil však, že zo všetkých spomínaných povinnosti spojených s pandémiou koronavírusu, spustenie očkovania robili s najväčšou radosťou. „Tu vidíme svetlo na konci tunela, že asi to niekam smeruje a je tu možnosť pomôcť,“ usmial sa Henčel.

Vysvetlil, že vakcína po podaní vytvorí protilátky. „Takže ak sa ľudský organizmus potom stretne s Covid-19, nebude to pre neho niečo nové. Bude vedieť, s kým ma bojovať. Priebeh bude buď jednoduchší alebo vôbec,“ ozrejmil Henčel.

Postupujú podľa metodiky

Bojnická nemocnica pri očkovaní postupuje podľa metodiky Ministerstva zdravotníctva.

Môže vás zaujať V handlovskej nemocnici leží osem pacientov s novým koronavírusom Čítajte

„To znamená, že prví idú naši vlastní zamestnanci. Vo štvrtok by sme mali zaočkovať 80 zamestnancov, v piatok by ich malo byť 120. Chceme sa dostať na počty očkovaných ako v ostatných nemocniciach, treba si to však najskôr odskúšať," informoval riaditeľ nemocnice Vladimír Vido.

Nemocnica predpokladá, že denne by mali zdravotníci zaočkovať dvesto ľudí.

Záujem sa zvyšuje

Ako skonštatoval, záujem o očkovanie v radoch zamestnancov nemocnice postupne rastie. Očkovať sa najskôr chcelo dať 15 až 20 percent pracovníkov. „Zrejme vplyvom médií a celej epidemickej situácie, ktorá sa zhoršila počas posledných dvoch týždňov, narástol záujem na približne 50 percent," doplnil Vido.

Ľudia nevidia, to čo my Medzi prvými sa v bojnickej nemocnici nechala zaočkovať aj vedúca sestra kovidového oddelenia Martina Vážanová. Rozhodovanie o očkovaní bolo podľa nej jednoznačné. „Vidím, aká situácia je denno denne na našich prevádzkach, takže jednoznačne áno. Podporujem aj kolegyne, ktoré sa dali očkovať,“ uviedla Vážanová. Obdobie, ktoré so sebou priniesol korovanírus, považuje sa najťažšie v jej doterajšej praxi. Správanie niektorých ľudí označila za úbohé. „Pretože nevedia, aká naozaj vážna je situácia. Myslia si, že len média to zveličujú. Ale naozaj to je katastrofa,“ skonštatovala Vážanová.

Vytvorili nové centrum

Nové vakcinačné centrum nemocnica vybudovala vo svojich priestoroch, ktoré nevyužívala štyridsať rokov. Pracovníci nemocnice a externý dodávateľ centrum zhotovil v priebehu dvoch týždňov.

Pracovali však aj cez vianočné sviatky, Nemocnica do tohto projektu investovala 50-tisíc eur z vlastných zdrojov.

Bojnická nemocnica slúži aj ako logistické centrum. „Podarilo sa nám včas zakúpiť chladničky na vakcíny. Distribútor u nás zložil aj vakcíny aj pre nemocnicu v Poprade a fakultnú nemocnicu v Prešove,“ dodal Vladimír Vido.