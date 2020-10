V centre sociálnych služieb v Nitrianskom Pravne pribudlo osem zamestnancov s koronavírusom

Hygienici preto postupne otestujú všetkých klientov.

8. okt 2020 o 14:23 Igor Roško

NITRIANSKE PRAVNO. V okrese Prievidza za uplynulý deň pribudlo 15 nových prípadov koronavírusu.

Ako informovala regionálna hygienička Zuzana Tornóciová, prevažne išlo o dohľadané kontakty už pozitívnych ľudí. „Väčšie ohnisko sme zaznamenali v Centre sociálnych služieb Bôrik v Nitrianskom Pravne. Vyšlo nám tam pozitívnych ďalších osem zamestnancov,“ uviedla Tornócziová.

Prvé pozitívne prípady v zariadení zaznamenali koncom minulého týždňa.

Vtedy testy odhalili 19 pozitívnych klientov a troch pozitívnych zamestnancov. Všetky pozitívne prípady pochádzali z jedného uzavretého oddelenia v zariadení. Toto oddelenie už hygienici kompletne pretestovali.

V strede týždňa testami prešli aj všetci ostatí zamestnanci z celého zariadenia. „V stredu sme pretestovali 102 zamestnancov. Z nich vyšlo pozitívnych osem zamestnancov,“ potvrdil riaditeľ Centra sociálnych služieb Bôrik v Nitrianskom Pravne Róbert Orság. Dokopy je tak v zariadení pozitívnych 19 klientov a 11 zamestnancov.

„Určitá časť zariadenia je karanténe. Zatiaľ situáciu na tom oddelení zvládame celkom úspešne. Zdravotný stav klientov sa nemení, zostáva uspokojivý. Majú len jemný kašeľ a sú bez teplôt. Horšie je to u niektorých zamestnancov, ktorí majú teplotu,“ priblížil riaditeľ.

Zdôraznil, že zdravotná starostlivosť pre klientov je v súčasnosti zabezpečená v plnej miere. Podľa riaditeľa je však otázne, ako by to zvládali, ak by sa nakazilo aj viacero ďalších pracovníkov.

„Personál je už teraz pod veľkým tlakom. Pokiaľ by nám čísla rástli tak, ako doposiaľ, budeme nútení zavolať o pomoc ministerstvo, čiže krízový manažment na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny,“ uzavrel.