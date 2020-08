FOTO: Spomienky Prievidžana zo zajatia v Angole: Žili sme hrozne. Ako zvieratá

Z pomoci rozvojovej krajine sa pre šesťdesiat ľudí z bývalého Československa stalo peklo na zemi. Viac ako rok strávili v zajateckom tábore, do ktorého sa presúvali 86 dní prevažne pešo.

29. aug 2020 o 6:09 Jana Wurstová

Nadpis šedého boxu S akými sabotážami sa československí experti v Angole museli vyrovnať

Ako prebiehalo násilné zajatie Čechoslovákov

Čo všetko zajatci prežili počas 86-dňového transportu

Ako zajatie zvládali deti​​​​

Kedy sa zajatci dostali domov a či František Zlocha zanevrel na Angolu

PRIEVIDZA. Známy prievidzský pilot, organizátor majstrovstiev sveta v bezmotorovom lietaní a ikona prievidzského letiska má mimoriadne plodný a zaujímavý život. Mnohí však netušia, že v minulosti bojoval o svoje zdravie a život vo vojnou zmietanej Angole, kde bol zajatý spolu so svojou manželkou a kolegami. Na krajinu napriek mrazivým spomienkam nezanevrel, niekoľkokrát sa do nej dokonca vrátil. FRANTIŠEK ZLOCHA.

Aké ste mali detstvo?

Vždy ma zaujímala história, cestovanie a poznávanie. Ako dieťa som rád počúval príhody svojich rodičov a starých rodičov, ktorí chodili za prácou do zahraničia. Otec pracoval v uhoľných skladoch v Prahe, neskôr v nováckych chemických závodoch, ku ktorým som vďaka nemu prirodzene aj ja získal vzťah. Sám som sa tam potom zamestnal a pracoval som v odbore elektrochémia až do dôchodku.

Odtiaľ ste sa dostali aj do Angoly?

Dostal so sa do kádrových rezerv ministerstva priemyslu, ktoré ma v roku 1979 s ďalšími odborníkmi vyslalo v rámci medzinárodnej technickej pomoci do Angoly.

Čo bolo vašou úlohou v rámci tejto pomoci?

Z bývalého Československa tam vycestovala skupina tridsiatich ľudí z rôznych odvetví. Šiesti sme boli z chemického priemyslu. Za úlohu sme dostali postaviť na nohy a obnoviť výrobu vo vojnou zničenej továrni. V tom čase totiž v Angole zúrili ozbrojené konflikty medzi samozvanými vodcami z južnej a severnej časti krajiny. Na prácu, ktorá by za normálnych okolností trvala aj dva roky, sme dostali čas dva mesiace.

Stihli ste to?