V Prievidzi zasadal krízový štáb, neodporúča podujatia nad desať ľudí

V okrese pribúda nakazených.

29. júl 2020 o 16:18 Igor Roško

PRIEVIDZA. V Prievidzi dnes zasadal okresný krízový štáb. Vzhľadom na narastajúci počet prípadov koronavírusu v okrese prijal dôležité opatrenie.

Informoval o tom prednosta prievidzského okresného úradu Pavol Jusko.

Ako spresnila regionálna hygienička Zuzana Tornócziová, opatrenie platí pre celý okres Prievidza.

„Neodporúčame konanie hromadných podujatí nad desať osôb,“ priblížila hygienička. Keďže v opatrení sa hovorí o hromadných podujatiach nad desať ľudí, spadajú sem spoločenské, kultúrne aj športové akcie.

„Opatrenie bude platné formou odporúčania od prvého augusta,“ uviedol Jusko.

Krízový štáb nateraz prijal opatrenie vo forme odporúčania, nie zákazu. Je to preto, aby si ľudia uvedomili, že stále platia určité hygienické pravidlá, ktoré je treba dodržiavať.

„Nesmieme v tomto poľaviť. Keď ľudia nebudú dodržiavať tieto opatrenia, budeme musieť prejsť z odporúčania k zákazu. To je druhý krok, ku ktorému potom prikročíme,“ zdôraznila Tornócziová.

Poukázala na to, že každý starosta obce alebo primátor mesta si musí zvážiť, či je schopný zabezpečiť opatrenia, ktoré sú platné pre konanie hromadných podujatí od hlavného hygienika.

Medzi ne patrí napríklad to, že vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia môže byť umožnený len s prekrytými hornými dýchacími cestami. Priestory podujatia sa musia často dezinfikovať a vetrať. Pri vstupe do budovy musí byť dezinfekcia na ruky. Ľudia by medzi sebou mali dodržiavať dvojmetrové odstupy.

„V prípade sedenia, sa odporúča sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené,“ hovorí opatrenie hlavného hygienika.