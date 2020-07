Opitý zaútočil kyselinou na bývalú ženu, na súde sa priznal

Súd poslal muža do väzenia a nariadil mu ústavné liečenie alkoholizmu.

1. júl 2020 o 18:42 Igor Roško

PRIEVIDZA/TUŽINA. Hrozivá udalosť sa odohrala začiatkom tohto roka v Tužine. Obžalovaný Vojtech sa opitý pokúsil vyliať na hlavu svojej bývalej manželke nezistené množstvo kyseliny chlorovodíkovej, ktorú mal v pollitrovom sklenenom pohári.

„Keď poškodená spozorovala, ako sa ju obvinený snaží niečím obliať, tak sa inštinktívne snažila uhnúť. Kyselina ju tak zasiahla len čiastočne,“ uviedol v obžalobe prokurátor. Kyselina sa jej dostala na prednú časť tváre.

Spôsobila jej poleptanie hlavy a spodnej pery. To, že sa poškodená pri útoku uhla ju uchránilo od ťažkých zranení, ktoré jej kyselina mohla spôsobiť.

„Obžalovaný sa požitím alkoholu priviedol do stavu nepríčetnosti. V ňom sa dopustil konania, ktoré má náznaky zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu. Spáchal tak prečin opilstva,“ priblížil prokurátor.

K skutku sa priznal

Vojtecha priviezli na pojednávanie z väzby v Ilave. Po tom, čo prokurátor prečítal obžalobu sa muž ku skutku priznal a oľutoval ho.

Sudkyňa skonštatovala, že jeho konanie dosvedčovali aj získané dôkazy, ako výpoveď poškodenej bývalej manželky a znalecké posudky. „Úprimne ľutujem, že som spáchal tento trestný čin. Konal som skratovo, predtým som sa opil,“ priblížil spáchanie skutku Vojtech.

Podľa súdneho znalca obžalovaný nemohol v čase spáchania skutku rozpoznať protiprávnosť svojho konania. To nemohol ani ovládať. Osobnosť obvineného je podľa znalca ovplyvnená dlhodobou konzumáciou alkoholu. Preto súdu odporučil, aby obžalovanému prikázali protialkoholické liečenie ústavnou formou.

Poľahčujúce okolnosti

Sudkyňa Vojtechove priznanie brala ako poľahčujúcu okolnosť. Obhajca zdôraznil aj to, že momentálne sa na jeho mandanta hľadí ako na súdne netrestaného človeka. Preto žiadal, aby to súd bral pri výmere trestu do úvahy. Samotný Vojtech svoje konanie počas pojednávania niekoľkokrát oľutoval.

„Obžalovaný sa uznáva vinným z prečinu opilstva. Za to sa odsudzuje k trestu odňatia slobody v trvaní 26 mesiacov nepodmienečne,“ rozhodla sudkyňa. Svoj trest si odpyká vo väzení s minimálnym stupňom stráženia.

Pri výške trestu sudkyňa zohľadnila poľahčujúcu okolnosť, že sa obžalovaný priznal.

Poukázala na to, že aj keď momentálne sa na obvineného hľadí ako na súdne netrestaného, v minulosti už súdne trestaný bol. Preto túto skutočnosť nebrala ako poľahčujúcu okolnosť.

Vojtech tiež bude musieť absolvovať ochranné protialkoholické liečenie ústavnou formou. Voči tomu sa ale na mieste odvolal. Už počas pojednávania požiadal súd, aby mu uložil liečenie ambulantnou formou.

Po prepustení z väzenia sa totiž chce vrátiť do bežného života a nájsť si prácu a novú priateľku. Prácu si bude hľadať, aby mohol finančne podporovať svojich rodičov a brata. To by počas ústavného liečenia nebolo možné. Prokurátor a obhajca sa k rozsudku vyjadria v zákonnej lehote.