Bývalý baník Ján Procner: Drevu som dal obraz aj zvuk

Unikátne múzeum vytvoril Ján Procner vo svojom dome z jeho drevorezieb. Takmer každá z nich zachytáva silnú emóciu, ktorá je spätá s baňou. O baníctve a baníkoch nám porozprával s láskou a pokorou.

4. júl 2020 o 5:07

HANDLOVÁ. Ján Procner sa narodil vo Vyhniach, no napriek tomu je jeho život spätý s Handlovou. Do baníckeho mesta sa jeho rodina presťahovala, keď bol malý.

Jeho otec začal pracovať v handlovskej bani a rovnaký osud postretol aj Jána Procnera. Lásku, vďaku, pokoru, strach aj smrť, s ktorými sa v podzemí stretával, zvečnil v dreve.

Ako ste sa do Handlovej dostali?

Sme banícka rodina. Starký aj otec robili v štiavnických baniach. Tam ale baníci často umierali na silikózu. Väčšina baníkov z Vyhní preto chodila za prácou do Handlovej a tam sa aj usadili. My sme sa do Handlovej presťahovali v roku 1948.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/Mdy5is_E8Io

Kedy ste začali pracovať v bani vy?

Nastúpil som na banícke učilište a začal som pracovať v bani. S otcom som robil v stenárskom kolektíve aj na údržbe. Prešiel som všetkými prácami, ktoré sa v bani vykonávajú. Pracoval som tam 33 rokov, potom som išiel do dôchodku.

Čo pre vás baňa znamená?

Bol to náš svet. Otec o bani veľmi pekne rozprával, tiež ju miloval. Rád si spomínam, ako som sa do bane tešil. Tam sú stále nové podmienky a ľudia musia