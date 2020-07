Barbora Piešová dostala cenu primátora Novák

Spolu s víťazkou Superstar si rovnaké ocenenie z rúk primátora Dušana Šimku v pondelok prevzala za Základnú umeleckú školu v Novákoch i jej riaditeľka Zdenka Duchoňová.

4. júl 2020 o 6:23 TASR

NOVÁKY. Cenu dostala mladá speváčka za propagáciu mesta i školy, kam chodila, vzdelávacia inštitúcia za jej výsledky a šírenie dobrého mena.

Cenu si Piešová prevzala v obradnej sieni mestského úradu počas slávnostného prijatia, ktoré bolo spojené s programom pedagógov ZUŠ v Novákoch a zúčastnili sa na ňom i žiaci. "Ocenenie ma prekvapilo. Bolo to veľmi milé, človeka poteší, keď sú ľudia radi, keď ho vidia, že mu držia palce. Som veľmi šťastná za ocenenie," povedala víťazka súťaže.



Piešová je bývalou študentkou ZUŠ v Novákoch, ktorú absolvovala v minulom školskom roku. "ZUŠ mi dala toho veľmi veľa. Nedá sa to opísať, pretože je to jednoducho krása, ako dokážu motivovať mladých ľudí, aby robili niečo, čo ich baví. Aj mňa motivovali a splnilo sa mi to, čo som v živote chcela dosiahnuť, a sľubujem, že s tým nikdy neprestanem. To jediné chcem vrátiť naspäť ZUŠ, že im budem robiť dobrú reklamu. To, čo naučili oni mňa, tak ja to teraz odovzdám svetu," doplnila Piešová.



Umelecká škola i v malom meste má svoje opodstatnenie, podotkla Duchoňová. "Naša práca má určite zmysel a my sa z nej veľmi tešíme. Je to o našej spontánnosti, obetavosti a práve Baša je ten výsledok. Teraz momentálne Baša, ale my máme viac takých úspechov, aktivít, takže určite je výhodné a pre nás naplňujúce mať ZUŠ a mať takéto výsledky," dodala riaditeľka.



ZUŠ roky vykazuje veľmi dobrú činnosť, jej žiaci dosahujú výsledky, chodia vystupovať i na rôzne súťaže. "To, že 'produktom' ZUŠ v Novákoch je aj Baška Piešová, to povedala sama. Je aj takto spätá s naším mestom, preto som jej udelil cenu primátora," uzavrel primátor.