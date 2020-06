Za prechádzku v bojnických kúpeľoch by si verejnosť mala zaplatiť. Ich šéf prezradil viac

Pred vstupom do areálu je turniket so zakrytým automatom na výber vstupného. Roztrhaný obal odhaľuje, že za možnosť prejsť sa kúpeľným parkom ľudia zaplatia jedno euro.

23. jún 2020 o 11:11 Jana Wurstová

Rozthnuté vrece odhaľuje informáciu o spoplatnení vstupu do kúpeľov v Bojniciach. (Zdroj: FB)

BOJNICE. Kúpele na hornej Nitre sa zrejme stanú slovenským unikátom. Ich šéf Slavomír Eliáš plánuje vyberať peniaze za to, že areál bude naďalej prístupný pre verejnosť.

Potvrdil, že takýmto spôsobom plánuje vykryť časť prevádzkových nákladov a investícií.

„Áno, plánujem spoplatniť vstup do areálu kúpeľov. Máme vysoké investície a dotácie zo štátu a eurofondov sú nulové. Preto tie investície potrebujeme niečím pokryť. Obhospodarujeme 105 hektárov, kosíme, udržiavame a čistíme ich. Na týchto nákladoch sa musí niekto podieľať,“ povedal Eliaš.

Odkedy by ľudia mali platiť, nešpecifikoval, rovnako neprezradil, či budú platiť dospelí aj deti. „Najskôr uzavrieme priestor kúpeľov, plánujeme zmenu celého systému, no nie je to uzavretá záležitosť,“ vysvetlil.

Podľa jeho slov budú v budúcnosti kúpele uzavretým rezortom, do ktorého nebude verejnosť buď púšťaná vôbec, alebo len za primeraný poplatok.

Oslovili sme viacero slovenských kúpeľov a pýtali sme sa, aké podmienky pre vstup verejnosti do ich areálov platia. V Dudinciach, Turčianskych či Trenčianskych Tepliciach a na Sliači potvrdili, že verejnosť má bezplatný prístup do areálov, priľahlých parkov a priestranstiev, ktoré ku kúpeľom prislúchajú.