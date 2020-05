Pre otváranie škôl kraj zmení premávanie autobusov

Prímestské autobusové spoje premávajú v prázdninovom režime. Riaditelia niektorých škôl sa obávali, že deti z okolitých obcí sa do školy nebudú mať ako dostať. Kraj preto zavedie klasický režim spojov.

22. máj 2020 o 12:13 Igor Roško

NITRIANSKE RUDNO. Premiér a minister školstva minulý týždeň oznámili, že od začiatku júna sa opäť otvoria základné školy.

Vrátiť sa môžu žiaci prvého až piateho ročníka, účasť však bude dobrovoľná.

O tom, či sa škola alebo materská škola otvorí, rozhodne zriaďovateľ, teda mesto či obec.

Na tieto vyjadrenia okamžite reagovala aj Základná škola v Nitrianskom Rudne.

Jej riaditeľ Martin Škraban poukázal na to, že hneď po vyhláseniach vlády nevedia odpovedať na otázky rodičov.

„Čo oni uvidia v televízii a na internete, v tom čase mám ja ako riaditeľ školy tie isté informácie,“ uviedol.

Narážal na systém informovania počas krízy. Verejnosť ako aj dotknuté strany dostanú základnú informáciu naraz. V prípade otvárania škôl sa riaditelia na to musia pripraviť, no detailné podmienky nemali.

Špecifikum rudnianskej školy je v tom, že približne 70 percent jej žiakov tvoria detí z okolitých obcí. Rodičia sa preto ihneď zaujímali, ako sa deti do školy dostanú. Momentálne totiž prímestské autobusové spojenia fungujú v prázdninovom režime.

„Toto sa doteraz neriešilo. V ročníkoch jeden až päť máme približne 170 detí. Z toho zhruba 120 je dochádzajúcich,“ načrtol Škraban.

Deti potrebujú spoje

Predpokladá, že pokiaľ by deti nemali zabezpečenú dopravu, nemali by sa ako do školy dostať.

Len málo z nich pravidelne vozia rodičia, väčšina využíva autobusy. Preto zisťoval informácie u dopravcu, ktorým je spoločnosť SAD Prievidza.

Podľa jej generálneho riaditeľa Michala Danka vzniknutú situáciu intenzívne riešili od vyhlásenia vlády o spustení prvého stupňa škôl.

„Pravdou je, že terajší prázdninový režim premávania autobusov neumožní všetkým deťom dostať sa do škôl,“ skonštatoval Danko. Konečné rozhodnutie bolo na Trenčianskom samosprávnom kraji, nakoľko práve kraj je objednávateľom dopravnej služby.

Prázdninový režim zrušia

Po zvážení všetkých okolností sa vedenie kraja rozhodlo ku koncu mája ukončiť prázdninový režim premávania prímestskej autobusovej.

„V dôsledku zabezpečenia dopravy detí a žiakov do základných a materských škôl bude prímestská autobusová doprava od 1. júna premávať v štandardnom režime pracovných dní, respektíve v režime školského vyučovania,“ informovala hovorkyňa kraja Lenka Kukučková.

Tento problém sa tak pre školy vyriešil. Stretávajú sa však ešte s viacerými nejasnosťami.

Musia zabezpečiť zvýšené hygienické normy. Preto potrebujú dezinfekčné prostriedky. Škraban poukázal na to, že školám by mali byť pridelené zo skladu štátnych hmotných rezerv. To kedy a akým spôsobom sa k nim dostanú sa mali dozvedieť až v pondelok. „Preto to zabezpečujem z vlastných prostriedkom, lebo čakať nemôžeme. Do školy sa nastupuje už prvého júna,“ vysvetlil Škraban.

Do lavíc podľa dobrovoľného rozhodnutia zasadnú žiaci prvých až piatych ročníkov. Pre žiakov, ktorí sa do školy rozhodnú nenastúpiť, a žiakov šiesteho až deviateho ročníka, budú učitelia musieť zabezpečiť vzdelávanie cez internet. Pre pedagógov sa tak opäť navýši práca, na čo sa tiež musia vopred pripraviť.