Spisovateľ krimi o vulgarizmoch: Postava gaunera nemôže povedať krucifix či dám ti facku

O čom je Desper?

Pokojný, no osamelý život Tomáša Horca, už kapitána na dôchodku, naruší stretnutie so ženou z mladosti. Po štyridsiatich rokoch sa dozvedá, že má nemanželské dieťa. Matka ho však dala na adopciu, a tak je jeho identita neznáma. Keď sa ho bývalý policajt pokúša vyhľadať, zisťuje, že jeho syn je už dvadsaťtri rokov nezvestný. Horec sa púšťa do pátrania na vlastnú päsť. Z nejasných a zamotaných udalostí postupne skladá čriepky jeho minulosti a nachádza odpovede. No zatiaľ čo on pátra po zmiznutom synovi, novinárka Klára Suchá zas po informáciách o drevenom kríži so záhadným znakom, ktorý objavila pri rieke.Nezávisle od seba sa dostávajú k rovnakej stope – tetovaniu s motívom DESPER. Práve to spája jeho syna s členmi istej rockovej kapely. A niektorí z nich celý ten čas žijú s desivým tajomstvom, o ktorom sa nemal nikdy nikto dozvedieť.