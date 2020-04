V zbierkach Bojnického zámku sa nachádza i biblia z konca 19. storočia

Starý a Nový zákon môžu návštevníci zámku vidieť v expozícii Stredného hradu spolu so skrinkou, do ktorej patria.

4. apr 2020 o 5:53 TASR

BOJNICE. Slovenské národné múzeum (SNM) – Múzeum Bojnice má vo svojich zbierkach i dva vzácne zväzky klasickej zlatej Biblie z konca 19. storočia. Starý a Nový zákon môžu návštevníci zámku vidieť v expozícii Stredného hradu spolu so skrinkou, do ktorej patria. Informovala o tom kultúrno-propagačná manažérka múzea Petra Gordíková.

"Biblia bola vydaná v roku 1897 a ako napovedá text z titulnej strany, naraz v troch mestách, v Lipsku, Budapešti a Viedni. Biblia v našich zbierkach je v maďarskom jazyku,“ načrtla historička umenia Katarína Malečková. Do zbierok SNM – Múzea Bojnice boli publikácie podľa nej zakúpené zo súkromného majetku v roku 1986 spolu so skrinkou. „Oba zväzky, Starý a Nový zákon, majú koženú väzbu. Na prednej strane väzby Starého zákona sú znázornené biblické výjavy v rohových výsekoch a centrálnej kosoštvorcovej časti s nápisom: „Fiat voluntas tua sieut in coelo et in terra“ – Buď vôľa tvoja v nebi, ako i na zemi.

Na prednej strane väzby Nového zákona je zase schematicky znázornený interiér gotického chrámu so scénou prijímania pri oltári v spodnej časti a postavou kráľa sediaceho na empore s družinou,“ priblížila s tým, že oba zväzky Starého i Nového zákona obsahujú kolorované litografie a text. Biblie patrili v minulosti k najcennejším knihám, často sa dedili z generácie na generáciu a v rodinách sa im venovala osobitá pozornosť.

K tým v zbierkach múzea je i skrinka, do ktorej patria. „Skrinky na Biblie neboli bežnou súčasťou interiérov, výrobu na objednávku si mohli dovoliť iba bohatšie rodiny,“ podotkla Malečková.

Skrinka zo zbierok SNM – Múzea Bojnice podľa nej stojí na štyroch hranolových vysokých nohách, nadstavec je z prednej strany rozčlenený na dva priestory pre zasúvanie kníh pomocou zásuvkových dosiek. „Nad hlavicami sa nachádza vlys s motívom pretínajúcich sa prútov, profilovaná rímsa a trojuholníkový štít. V tympanóne je umiestnený erb s iniciálami F. B. – Fülöp Berta. Skrinku vyhotovil stolársky majster z Vranova nad Topľou okolo roku 1897,“ dodala.