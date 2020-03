Slovenka z Veneto: Poučte sa na chybách Talianov, ostaňte doma (+ FOTO)

Prievidžanka Daša Biston žije na severe Talianska nedaleko Benátok. So svojou rodinou zažíva na vlastnej koži nečakanú silu vírusu COVID-19.

18. mar 2020 o 5:38 Jana Wurstová

PRIEVIDZA. Daša do Talianska odišla v roku 2011 za prácou, neskôr si tam našla svojho manžela, s ktorým má tri deti. Dnes rovnako, ako všetci Taliani, žije v karanténe dúfajúc, že sa vírus podarí čím skôr dostať pod kontrolu.

Keď sa ochorenie v krajine objavilo prvýkrát, cítila obavy najmä o svoje deti. V tom čase ešte nikto netušil, s akou silou vírus udrie a akú spúšť za sebou zanechá.

Ako to vyzeralo v krajine po prepuknutí nákazy?

Prvé dva dni bola všade panika, z obchodov zmizli rúška, cestoviny a dezinfekčné prostriedky. Neskôr sa ale situácia upokojila, dokonca som mala pocit, že niektorí ľudia situáciu podceňujú a berú na ľahkú váhu. Vláda to zvládla dobre, obyvatelia sú o všetkom dôležitom informovaní, no je to hlavne o ľuďoch. Keď nerešpektujú pravidlá, všetko ide ťažšie.

Aké opatrenia musíte dodržiavať?

Ešte do štvrtka minulého týždňa sme mohli ísť z domu na nákup, k lekárovi či do práce, reštaurácie a bary boli otvorené do osemnástej hodiny, školy boli zatvorené, všetky verejné podujatia aj aktivity boli zrušené. Keď to počasie dovolilo, išla som sa s deťmi prejsť von, na miesta, kde nechodia ľudia. Vo štvrtok však vláda prijala prísnejšie opatrenia a už nesmieme vychádzať z domu vôbec, iba na nevyhnutný nákup. Niektorí stále môžu chodiť do práce, ale nevieme, dokedy. Môj manžel je stolár, zatiaľ pracuje, no keď nebude mať materiál, ostane tiež doma.

Kompenzuje štát ľuďom výpadky príjmov pre karanténu?

Napríklad od 16. marca sa ruší platenie daní, hypoték, pokút a inkasa, aby pomohli talianskym rodinám a aj podnikateľom.

Sú obchody stále preplnené?

Nie, do obchodov púšťajú ľudí po dvoch či troch, nakúpiť môže ísť iba jeden člen rodiny. Na podlahách v predajniach sú nakreslené značky, ktoré naznačujú, aby ľudia od seba udržiavali metrový odstup. Predavačky nosia ochranné rúška a rukavice. Upozornili nás, aby sme si nerobili zbytočne veľké nákupy, lebo obchody budú pravidelne zásobované.

Máte všetkého dostatok?

Čo sa potravín týka, tak áno, dá sa kúpiť všetko. Chýbajú hlavne ochranné rúška. Buď sú vypredané, alebo predražené. V jednej lekárni v Miláne predávali štyri klasické rúška za 240 eur. Bežná cena jedného je pri tom dve eurá. Je aj veľký nedostatok lekárov. Čína nedávno avizovala, že do Talianska pošle tisícku lekárov a doteraz nám poslala 10-tisíc rúšok.

Máte vo svojom okolí pacientov s koronavírusom?

Áno, žiaľ, prevažne ide o zdravotnícky personál. Niektorí pacienti sú v nemocnici, iní v domácej liečbe.

Obávate sa o svoje zdravie?

Snažím sa dodržiavať všetky nariadenia, ale vždy je tu trochu obava.

Ako sa k situácii stavajú Taliani?

Zo začiatku to brali na ľahkú váhu, teraz mám pocit, že konečne to začínajú rešpektovať. V našom meste vidieť menej ľudí vonku. V Taliansku je celonárodná kampaň s názvom Ja ostanem doma, do ktorej sa zapojili aj známe osobnosti, herci, speváci. Každý deň dajú v televízii motivačný spot o dôležitosti nechodiť zbytočne von.

Sledujete situáciu na Slovensku?

Áno, samozrejme. Mám tam rodinu a priateľov, sme v kontakte, často sa ma pýtajú, ako to tu zvládame. Myslím, že Slovensko zareagovalo pohotovo a nečakalo s niektorými rozhodnutiami tak ako Taliani. Jediné, čo neviem, ako doma funguje, je testovanie, vnímam v tomto smere sťažnosti. Taliani už otestovali viac ako 30-tisíc ľudí.

Ako sa chránite?

Ľudia v práci musia nosiť povinne rúška a ochranné pomôcky, napríklad rukavice. Zdravým ľuďom to neodporúčajú, pretože ich vraj rúška neochránia. Ja rúško nenosím. Ale napríklad moja svokra pracuje v upratovacích službách a oni pod hrozbou pokuty, musia nosiť rúška, rovnako aj švagor, ktorý robí s čerstvými rybami.

Upokojuje vás vláda, že bude lepšie?

Zatiaľ nie, každý deň sa zavádzajú nové opatrenia a to najdôležitejšie je, aby ľudia nevychádzali von. Ja už som s troma deťmi tri týždne doma. Už s nimi nemôžem ísť ani na prechádzku. V krajine sa najnovšie rozšírila taká aktivita, aby deti namaľovali na plachtu či papier dúhu s nápisom tutto andra bene, čo znamená, že všetko bude v poriadku. Nápis máme vyvesiť do okna.