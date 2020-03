Karanténa sa skončila, zoo po štyridsiatich dňoch otvára svoje brány

Zoologická záhrada bola pre verejnosť uzatvorená viac ako mesiac po tom, ako sa v nej objavila vtáčia chrípka. Na príznaky ochorenia uhynulo celkovo 54 vtákov.

5. mar 2020 o 5:48

BOJNICE. Štyridsaťdňová karanténa sa končí vo štvrtok 5. marca, kedy zoo opäť otvorí svoje brány pre návštevníkov. Hygienici ju zatvorili 24. januára, po tom, ako sa potvrdili pozitívne vzorky na vírus vtáčej chrípky u dvoch uhynutých vtákov - kačice striebristej a lyžičiara bieleho.

V zoo uhynulo celkovo 54 vtákov, z nich 11 podľahlo vírusu a 43 bolo v priebehu niekoľkých dní preventívne utratených. Hrozilo aj hromadné utrácanie vodného vtáctva, ku ktorému napokon nebolo potrebné pristúpiť.

Veľké straty

"Z chovateľského hľadiska je najväčšou stratou celá chovná skupina lyžičiarov bielych, kde Národná zoo Bojnice prišla tak o odchovy, ako aj o chovné páry. Za veľkú stratu považujeme taktiež samicu vzácneho pelikána ružového, vysvetlil hovorca zoo Jaroslav Slašťan.

Súvisiaci článok Bojnická zoo tvrdí, že situáciu s vtáčou chrípkou nepodcenila Čítajte

Zdrojom nákazy bolo podľa Ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Jozefa Bíreša migrujúce vtáctvo, najmä kačice, husi a labute. Správca zoo podľa neho nevytvoril podmienky pre to, aby zamedzi kontaktu voľne žijúcich vtákov s tými v zoo.

Vedenie záhrady sa bránilo, že situáciu s vtáčou chrípkou nepodcenilo. „Ubezpečujeme všetkých, že v Národnej zoo Bojnice v žiadnom prípade nedošlo k podceneniu situácie. Naopak, Národná zoo Bojnice prísne dodržiava nariadenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prievidza, s ktorou spoločne koordinovala postup ihneď po prvom ohlásenom prípade vtáčej chrípky na Slovensku a prijala všetky odporúčané nariadenia,“ informoval koncom januára Slašťan.

Prísne opatrenia

Súvisiaci článok Národnú zoologickú záhradu Bojnice vlani navštívilo viac ako 400-tisíc ľudí Čítajte

V záhrade platili počas karantény prísne bezpečnostné a hygienické opatrenia. Na území zoo platil sprísnený prevádzkový režim kvôli biologickej bezpečnosti chovu vtákov a z dôvodu ochrany pracovníkov prichádzajúcich s nimi do styku. Taktiež neprijímala do rehabilitácie poranené jedince vtákov. Okrem toho bol prísne zakázaný akýkoľvek presun zvierat do a tiež zo zoo.

"Po otvorení nebudú platiť žiadne obmedzenia pre návštevníkov, ani žiadne z predchádzajúcich opatrení," informoval hovorca zoo.

Národná zoo Bojnice zapojená do 33 chovných programov a návštevníci tu môžu vidieť viac ako 2700 jedincov 360 druhov zvierat, z toho až 159 vtáčích druhov.