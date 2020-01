Trojnásobný víťaz Arnold classic má rád držkovú a pivo

Michal Križánek, 29-ročný bojnický rodák patrí medzi elitu svetovej kulturistiky. Chlap s výškou 183 cm a váhou 125 kg zo svojou muskulatúrou okamžite zaujme.

28. jan 2020 o 6:26 Ladislav Szibilla

PRIEVIDZA. Narodil sa v Bojniciach, časť detstva prežil v Prievidzi a časť v malebnom prostredí- v neďalekom Vrícku. Prinášame vám rozhovor športe i bežnom živote profesionála, ktorý za tri sezóny vystúpil na piedestál svetovej kulturistiky.

(zdroj: archív: Michal Križánek)

Skúste sa vrátiť v čase do obdobia vášho detstva.

Prvých osem rokov som prežil v Prievidzi. Po rozvode rodičov som sa presťahoval s otcom do Vrícka. Po skončení základnej školy som študoval na Obchodnej akadémii v Martine, odbor obchod a podnikanie.

Čo sa dialo po ukončení strednej školy?

Nastúpil do strojárskej firmy, ktorú vlastnil otec môjho kamaráta. Pracoval som na úseku expedície dva roky. Bolo to síce dobré miesto, platovo však žiadna sláva, a tak som prišiel do Prievidze. Zamestnal som sa ako baník - makal so na príprave, nosenie ťažkých hajcmanov a podobné lahôdky.

Kedy a ako ste sa dostali k posilňovaniu?

Musím povedať, že cesta k činkám bol vlastne únik z nudy. Cvičiť som začal, keď som mal 15 rokov. Vo Vrícku starší chalani spravili v klubovni provizórnu činkáreň. Prišiel som medzi nich a celkom ma to chytilo. Oni postupne poodpadávali a ja som vydržal (smiech).

Mali ste v hľadáčiku aj iné športy?

Ako každý chlapec aj ja som hrával futbal a hokej. Futbal dokonca i súťažne za Kláštor pod Znievom. No, a na škole som bol všade, kde sa niečo hralo.

(zdroj: archív Michala Križánka)

Kedy ste si sám povedali, že kulturistike sa idete venovať naplno a nie len tak rekreačne?

Bolo to pred tromi-štyrmi rokmi, keď som sa chystal na svoju prvú súťaž.

Určite ste mali nejaký vzor...

Samozrejme, bol ním nemecký kulturista Dennis Wolf. Páčila sa mi jeho symetria a mohutnosť.

Ktorú svalovú oblasť cvičíte najradšej a naopak, čo vám veľmi nevonia?

Úplne najradšej robím cviky na rozvoj hrudníka. A čo veľmi nemusím, to je jednoznačne brucho.

Koľko času približne zaberie jedna tréningová jednotka?

Väčšinou je to tak hodina-hodina a pol, keď sa v posilke motám. V príprave na súťaž, keď už trénujem dvojfázovo, tak jeden tréning cca 40-45 minút.

Väčšina kulturistov až prehnane študuje anatómiu svojho tela, patríte k tejto skupine aj vy?

No, aké svaly mám to viem, ale že by som sa prehnane venoval tejto oblasti, to teda nie. Žiadne latinské názvy a podobne nehrozia. Stačí mi, že sa viem so svojimi svalmi „rozprávať.“

Vašim trénerom je Alexander Hlobik, ktorý nie je Prievidžan. Ako ste našli k sebe cestu?

S trénerom spolupracujem od roku 2017. Zoznámili sme sa vďaka mojim kamarátom, ktorí sa venujú súťaži v tlaku. Týchto „benčiarov“ som sa spýtal, či nepoznajú niekoho, kto by ma mohol trénovať. Dostal som odporúčanie, ukázal som sa a ťapli sme si. Môj tréner je z Veľkých Ripnian pri Topoľčanoch, čo nie je až tak ďaleko. Sme kontakte podľa potreby, niekedy aj viackrát do týždňa.

Už ste profesionál, teda máte trošku uľahčenú situáciu oproti obdobiu, keď ste len začínali?

Kulturistika je veľmi náročný a nákladný šport, pokiaľ sa nedáte zviesť „rýchlo kvasenou cestou“ nedovolenými prostriedkami. Je to predovšetkým o disciplíne, kvalitnej strave a zodpovednom tréningu. Dôležitá je aj genetická predispozícia, v mojom prípade mám vršok po otcovi a nohy po mame. A základom je vytrvalosť, bez týchto predpokladov sa presadíte len veľmi ťažko. Teraz mám dobré obdobie, keďže som finančne podporovaný sponzormi. Ale v začiatkoch som jedol všetko a čo najlacnejšie. Bolo obdobie, keď nebolo dostať kuracie prsia. Alternatívou boli stehná, ale tie zase obsahujú veľa tuku. A už boli komplikácie...

Veľa ľudí je presvedčených, že kulturistika je len chémia, injekčné striekačky, bobule... Je to naozaj tak?

Žiaľ, posilňovne sú naozaj plné chlapcov, ktorí „sypú.“ A kde sú svojimi výkonmi? Každý si to môže vyskúšať, bez driny a disciplíny je to krátkodobé „víťazstvo,“ nehovoriac o škodlivosti. Devastujú vlastné telo, to hovorí za všetko. Samozrejme, existuje veľa povolených prostriedkov, či už na vyrysovanie alebo nabratie svalovej hmoty, ktoré sú súčasťou stravovacieho režimu. Ale ako som povedal - bez poriadneho tréningu nič nedosiahnete.

Pozícia profi-kulturistu je náročná nielen fyzicky, ale i psychicky. Pri akej činnosti sa najlepšie odreagujete?

Som televízny typ (smiech). Pozerám všetky možné športové prenosy a veľmi fandím našim slovenským reprezentantom. Najradšej sledujem futbal, moje obľúbené mužstvá sú Dortumd, Bayern a Liverpool. Dobre si oddýchnem pri wellness, vírivke.

Taký mohutný chlap ako vy sa nedá prehliadnuť. Ako vnímate skutočnosť, že kde sa ukážete okamžite pútate pozornosť?

Už som si zvykol. Počúvam rôzne názory, niektorí to obdivujú (wow), iní zase povedia - otras.

Sú aj takí, ktorí vás zastavia vypýtajú si autogram alebo sa chcú odfotiť? Kto viac, ženy alebo muži?

Ale áno, často sa chcú so mnou odfotiť. Viac však chlapi-pre nich je to motivácia, inšpirácia.

S akými problémami sa stretáva v bežnom živote taký „ťažkotonážnik“ ako ste vy?

Najväčšie problémy sú s kúpou oblečenia. No, a potom strava. Ja sa nemôžem ísť najesť do prevádzok rýchleho občerstvenia, musím si dávať veľký pozor na to čo zjem.

Prezraďte, ktoré jedlo a nápoj patria k vašim obľúbeným, hoci si ich nemôžete dopriať často?

Niektorí budú asi prekvapení. Mám rád držkovú, segedínsky a maďarský guláš. Z nápojov jednoznačne pivo. Som normálny človek, raz za rok sa utrhnem a tých 8-10 pív dám a aj nejakú pálenku - whisky, či domácu. Je to však naozaj len raz za rok. Potom to ľutujem, lebo mi je tri dni zle...

Vráťme sa ešte k súťažiam. Kde ste úplne prvýkrát vystupovali na súťažnom pódiu?

Bolo to na súťaži Extrifit v Michalovciach v roku 2017. Vyhral som v najťažšej kategórii nad 90 kg a aj v absolútnom poradí. Bola veľká tréma, nevedel som pózovať, stál som tam ako taký „mumák.“ Dnes a na tom už len smejem.

Aké zažívate pocity pri vyhlasovaní výsledkov?

Samozrejme, som rád keď vyhrám, ale že by som z toho nejako šalel, to nie. Väčšiu radosť má vždy tréner a priateľka. Ja to nedávam až tak najavo. Uvedomujem si čo som dosiahol až keď sa osprchujem a najem.

Na aké súťaže sa pripravujete tento rok?

Vrcholom pre mňa bude Arnold classic a Majstrovstvá sveta. Obe súťaže budú v jesennom termíne v Španielsku.

Vy ste pretekali medzi amatérmi len jeden rok a prišla ponuka k profesionálom. Rýchle a nezvyčajné...

Medzi amatérmi som súťažil naozaj len jednu sezónu. Vyhral som však najťažšiu súťaž amatérov Evos v Prahe. Okamžite som dostal ponuku k profíkom, ale hneď som neprikývol. Nechal som si čas na rozmyslenie. No, a od 2018 som v Elite Pro bodyboulding v rámci medzinárodnej kulturistickej federácie IFBB.

Aké úspechy ste dosiahli za tie dva roky v profesionálnej kulturistike? Ktoré si najviac vy osobne ceníte?

Absolvoval som 11 podujatí, z toho som desať vyhral a raz skončil na štvrtom mieste. Top výsledky sú pre mňa tri prvenstvá na Arnold classic-dva razy v Európe a raz v Afrike. Na týchto podujatiach sa stretáva absolútna špička a sú veľmi pozorne sledované.

Čas pri rozhovore s človekom, ktorý na prvý pohľad môže pôsobiť odmerane, ušiel veľmi rýchlo. Michal Križánek ma presvedčil, že nie je žiadny „nadčlovek.“ Áno, je veľmi úspešný, ale pod horou mäsa bije skromné a žičlivé srdce.