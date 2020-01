V Necpaloch zvoní zvon z vybuchnutej leteckej bomby

Do zbierky amatérskeho kampanológa Ľubomíra Fuska z Rajca pribudol zvon z necpalskej kaplnky v Prievidzi. Stredoškolák ho v stredu zadokumentoval, nahral si i jeho zvuk.

15. jan 2020 o 17:20 Igor Roško

PRIEVIDZA. Ľubomíra Fuska z Rajca od detstva zaujímajú zvony. Aj keď má iba sedemnásť rokov, zmapoval už dvesto zvonov po celom Slovensku. Zvonom číslo dvesto v jeho zbierke sa stal netradičný zvon v kaplnke v Necpaloch. Je totiž vyrobený z vybuchnutej leteckej bomby.

Počas druhej svetovej vojny sa väčšinou zvony brali na výrobu zbraní. Zriedkavá situácia nastala v Prievidzi, pretože v roku 1945 tam naopak zo zbrane vyrobili zvon. „Piati mladí ľudia z Necpál išli do hory a v jarku, ktorý sa nazýva Poštáre, našli nevybuchnutú leteckú bombu z druhej svetovej vojny,“ začal spomínať Emil Vaňo, obyvateľ z prievidzskej mestskej časti Necpaly.

Najskôr napájadlo

Mladíci si uvedomovali, že bomba je nebezpečná. Preto ju obložili konármi a slamou a to podpálili. „Bomba vybuchla tak, že sa len roztrhol jej plášť. Špic tejto bomby zostal neporušený. Lukáš Petráš sa rozhodol, že špic odvezie domov a že bude slúžiť ako napájadlo pre hydinu,“ uviedol Vaňo.

Zakrátko sa však v netradičnom napájadle utopilo kuriatko. „Tak špic vyhodili von. Potom sme ho používali ako deti. Vyzváňali sme si, a tak sme sa zvolávali, keď sme išli hrať futbal,“ priblížil.

Z bomby urobil zvon

V tom čase chýbal zvon v Kaplnke Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Tú si Necpalčania postavili v roku 1901. Pôvodný zvon po dlhom používaní praskol a vydával chraptivý zvuk. Miestni ho poslali do opravy do Čiech, no odtiaľ sa dlho nevracal. Údajne sa tam stratil.

„Pár nadšencov sa rozhodlo, že špic z bomby použijú ako zvon. Zviezli ho do domu Štefana Humaja. Ten mal šopu, kde bola vyhňa. Pomáhali mu Ján Hianik a Ernest Gregor a vyrobili zvon do kaplnky,“ ozrejmil Vaňo. Odvtedy sa v necpalskej kaplnke zvoní zvonom vyrobeným z leteckej bomby.

Príbeh, ako sa z leteckej bomby stal zvon, zaujal aj 17-ročného Ľubomíra Fuska z Rajca. „Zvonom sa venujem od útleho detstva a dokumentujem ich približne štyri roky. Fascinuje ma na nich ich história, zvuk, stav, čo je vlastne všeobecnosť v kampanológii,“ vysvetlil Ľubomír. Kampanológia je náuka o zvonoch. Na Slovensku má málo prívržencov a Ľubomír je jedným z nich.

Zbierka zvonov

Mladého nadšenca do Necpál priviedla poslankyňa prievidzského mestského zastupiteľstva Kvetoslava Ďurčová. „Napadlo mi, že máme zaujímavý zvon u nás v Necpaloch. Napísala som mu a on zareagoval,“ potešila sa.

Necpalský zvon sa stal dvestým v jeho dokumentačnej zbierke. „Tento zvon má odlišný tvar, ako klasické zvony. Nenachádzam na ňom žiadne nápisy, výzdobu, ani reliéfy. Napriek tomu ma zaujal svojim príbehom. Ako sa z leteckej bomby, cez napájadlo pre hydiny stal zvon v kaplnke, tak to som ešte nezažil,“ skonštatoval Ľubomír.

Okrem tohto netradičného zvonu má zdokumentovaný zvon v Handlovej aj zvony v Prievidzi. „V Prievidzi je najstarší zvon, pod ktorým som kedy stál. Nachádza sa vo Farskom kostole sv. Bartolomeja, je to umieračik a pochádza z roku 1451,“ podotkol Ľubomír. Nadšenec zvony mapuje pre vlastnú potrebu, do zbierky. Pripravuje však aj knihu.

Zvon v necpalskej kaplnke preto odfotografoval, natočil na video a zmeral. Zaznamenal aj jeho zvuk, pretože miestny zvonár na ňom zazvonil. „Voľakedy sa zvonievalo častejšie. Ľudí zvolávali k večernej modlitbe. Dnes už počujeme tento zvon len vtedy, keď niekto z Necpalanov umrie. Žiaľ, v poslednom čase sa to stáva dosť často,“ uzavrel Emil Vaňo.