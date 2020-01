V Malej Čause stretli blízko škôlky medveďa, v okolí sú premnožené

Starosta žiada ministerstvo o riešenie situácie.

13. jan 2020 o 17:39 Igor Roško

MALÁ ČAUSA. Nad škôlkou v Malej Čause minulý piatok stretla žena medveďa. Stalo sa to okolo šestnástej hodiny počas pravidelnej prechádzky v dolnej časti obce, v lokalite Kučerovská kopanica.

„Vybehla som nad škôlku na kopec. Dá to dosť zabrať, preto som sa vydýchavala a veľmi som sa neobzerala,“ opísala miesto stretnutia Katarína. V tom čase bol medveď približne sto metrov od nej.

„Ťarbavo si vykračoval oproti mne. Myslím, že má nestihol zaregistrovať a ja som sa hneď otočila a utekala nazad do dediny. Zbehla som dolu kopcom a utekala po ceste späť do dediny a rozmýšľala, čo budem robiť, ak pôjde za mnou. Našťastie nešiel,“ priblížila momenty strachu Katarína.

V okolí Malej Čausy v smere na Lipník sa zvykla prechádzať takmer denne. Medveďa doteraz nikdy nestretla.

„Najhoršie je, že môj jedenásťročný syn hocikedy v lete a na jar tadiaľ chodieva s chlapcami do Lipníka alebo Chrenovca-Brusna. Vždy som bola spokojná, že trávi čas vonku,“ načrtla s tým, že odteraz už tieto aktivity nepovažuje za bezpečné.

„Odvtedy mám strach kedykoľvek tade ísť. Asi to tak skoro neprekonám. Keby sa rozbehol za mnou a dobehol by ma, nemala by som šancu,“ dodala Katarína.

Stretnutia sú bežné

O celej situácii vie aj starosta Malej Čausy Jozef Krpelan.

„Toto stretnutie občianky s medveďom vnímam mimoriadne citlivo, nakoľko sa pohyboval v tesnej blízkosti areálu materskej školy v dobe, kedy ešte bola otvorená a rodičia si chodili vyzdvihovať deti. Momentálne nám škôlku navštevuje 19 detičiek a práve do lokality, kde bol medveď spozorovaný, chodievali na prechádzky,“ informoval starosta.

Keď sa o situácii dozvedel, ihneď kontaktoval hospodára príslušného poľovného združenia, ktorý situáciu išiel preveriť na miesto.

Za aktuálne strety s medveďmi podľa poľovníka môže teplá zima. „Medvede sa zobudili a sú hladné. Hľadajú potravu,“ uviedol Ľudovít Galovič, predseda poľovníckeho spolku Breza.

Tento spolok spravuje poľovný revír Háje. Ten tvoria poľovné pozemky v katastroch mesta Prievidza a obcí Malá Čausa a Nedožery – Brezany.

Galovič skonštatoval, že v ich revíry je medveďov veľa. „Je otázka času, kedy sa