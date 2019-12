Som optimista v tom, že nejaká ďalšia inteligentná civilizácia niekde je, hovorí slovenský astronóm

O Slnku, budúcnosti Zeme i možnosti stretnutia sa s inou civilizáciou nám v rozhovore porozprával slovenský astronóm Peter Gömöry.

18. dec 2019 o 16:15 Martin Šimovec

Slnko je hviezda nášho života. Dáva a ešte miliardu rokov nám bude dávať život. Teplo, svetlo i energiu bezpodmienečne nutnú pre fotosyntézu rastlín, od produktov ktorej sú priamo a nepriamo závislé všetky živé organizmy. Napriek tomu našu planétu a akýkoľvek život na nej jej vlastný životabuditeľ zabije.

O miliardu rokov najprv na našej planéte vplyvom Slnka výrazne stúpne teplota, ktorá zničí akýkoľvek život na Zemi. Vyparí sa všetka voda a zahynú živočíchy. A približne o päť miliárd rokov pravdepodobne po Merkúre i Venuši skončí aj naša Zem priamo v útrobách čoraz zväčšujúceho sa Slnka, ktoré sa zmení v poslednej fáze na červeného obra.

O vyhliadkach našej planéty a našej najbližšej hviezde – Slnku nám rozprával Peter Gömöry, riaditeľ Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici.

Mliečna cesta má približne jednu miliardu hviezd. Líši sa naše Slnko nejakým spôsobom výrazne od svojich 999 999 999 „vesmírnych kolegov“?

Slnko je jednou z najštandardnejších hviezd. Takýchto hviezd je väčšina. Hviezdy sa, samozrejme, veľmi líšia. Závisí od pohľadu, ktorým ich porovnávame. Líšia sa aj hmotnosťou i teplotou. Čím je hviezda hmotnejšia, tým je horúcejšia. Teplota výrazne korešponduje s hmotnosťou. Neplatí to pre záverečné štádiá hviezd. Máme veľké hviezdy, voči ktorým je naše Slnko zanedbateľné. Tieto hviezdy sú aj oveľa horúcejšie. Ale sú aj hviezdy menšie ako naše Slnko.

Astronóm Peter Gömöry. (zdroj: Martin Šimovec)

Ako to vyzerá s reálnym sfarbením hviezd?

Chladnejšie hviezdy sú skôr červenšie. Teplota veľmi hmotných hviezd je taká vysoká, že tieto hviezdy sú biele, dokonca až bielo-modré. Naše Slnko je približne žltooranžové. Čím je hviezda hmotnejšia, tým má búrlivejší i kratší život. Hmotnosť Slnka mu umožňuje, aby žilo dlhšie. Jeho život je v miliardách rokov stabilný. Mení sa naozaj iba pozvoľne. To bola podmienka, aby na Zemi mohol vzniknúť život.

Ako to vlastne funguje v slnečných sústavách, ktoré majú napríklad tri slnká?

To je veľmi zaujímavé. Predpokladalo sa, že pri takýchto viacnásobných systémoch by tam nemuseli ani existovať dostatočne stabilné dráhy, aby sa tam objekty ako planéty mohli udržiavať dlhodobo na stabilných orbitách. Ukazuje sa, že to ale nie je úplne tak. Je to bizarný systém.

Desiatky miliónov rokov sú pre Slnko asi vekovo zanedbateľné?

Slnko má vek teraz približne päť miliárd rokov. Patrí medzi hviezdy s dĺžkou celkového života približne desať miliárd rokov. Život Slnka je teda niekde v strede.