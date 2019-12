Akčný vodič: Občas mi v autobuse bývalo zle a viezť ľudí som sa bál (+FOTO)

Jozef Fábry je autobusár. Jeho pozitívny pohľad na prácu by mu mnohí mohli závidieť. Ľuďom robieva radosť v prestrojení a všetky svoje zážitky zachytáva na webe.

25. dec 2019 o 5:59 Jana Wurstová

PRIEVIDZA. Bývalý učiteľ hudby a podnikateľ sa pred dva a pol rokmi rozhodol pre radikálnu zmenu. Hudobné nástroje a kameru vymenil za autobus a dnes pracuje pre SAD Prievidza ako vodič.

Otec mu autobusy zatrhol

Jozefa Fábryho to k autobusom ťahalo už v detstve. Jeho otec bol vodič z povolania a keď zistil, že aj syn k tomu inklinuje, snažil sa ho držať čo najďalej. „Nechcel, aby som jazdil autobusom. Kedysi to bola veľmi náročná práca. Vodiči si museli sami v teréne opraviť defekt aj rôzne poruchy. Okrem toho veľmi často prechladli, lebo vtedajšie vozy boli dosť otvorené,“ vysvetlil Fábry.

Doplnil, že ho otec radšej prihlásil na hudobné konzervatórium. Preto sa najskôr živil ako učiteľ v základnej umeleckej škole, neskôr podnikal ako príležitostný kameraman. Keď už mal toho dosť, spravil si vodičský preukaz na autobus a vrátil sa k detskému snu.

„Spočiatku to bol pre mňa šok, najmä nočné vstávanie. Ale zvykol som si,“ spomína.

Jozef sa budí o pol tretej v noci, aby mal už ráno o štvrtej pripravený a naštartovaný autobus. Ako nový vodič získal linku, na ktorej zváža kolegov do práce. Okrem toho si musí každý deň svoj autobus upratať.

Zodpovednosť zaväzuje

Do autobusu sadol priamo z osobného auta, chýbal mu medzistupeň, ktorým je nákladná doprava. Bol to úplne nový zážitok. Priznal, že ako mnohým ľuďom, aj jemu občas bývalo v autobuse zle.

Počas prvej služby, keď nasnežilo, mal veľký strach. „Keby tí ľudia vedeli, ako veľmi sa bojím, ani by nenastúpili,“ smeje sa dnes.

S čím sa musí popasovať každý vodič, je pocit zodpovednosti za cestujúcich. „Treba sa vysporiadať s tým, že vezieme živý nepripútaný náklad, inak by sa to nedalo robiť. Ja na to nemyslím, musí to ísť preč. Spomínam však na svoju prvú jazdu, keď som sa pozrel do spätného zrkadla a videl cestujúcich, nebolo mi všetko jedno.“

Ako asi každý jeho kolega, aj Jozef intenzívne prežíval novembrovú tragédiu autobusu neďaleko Nitry, pri ktorej zahynulo dvanásť ľudí. „Vedel som si predstaviť, čo ten vodič prežíva. Sám som mal niekoľko nehôd, ktoré som nezavinil,“ vysvetlil.

Väčšinu kolízií zavinili vodiči osobných áut alebo chodci. „Ten krik ľudí v autobuse zo strachu je naozaj strašný.“

Spolupráca pomáha

Podľa jeho slov sú však prievidzskí vodiči veľmi zhovievaví. Vďaka tomu je pre autobusárov situácia na často preplnených cestách jednoduchšia. Šoféri im väčšinou dajú prednosť, pustia ich aj z vedľajšej cesty. Rovnako aj taxikári. Majú s autobusármi nepísanú dohodu. Keď autobus čaká na výjazd na hlavnú, taxikár zablokuje dopravu a pustí ho. Navzájom si pomáhajú.

„Ak niekto autobus ignoruje, je väčšinou mimo Prievidze. Vodiči z Partizánskeho nás dokonca často nepustia ani zo zastávky, čo je v predpisoch,“ prezradil.

Vodič autobusu si musí zvyknúť na rôzne správanie nielen iných šoférov, ale aj cestujúcich. Tí vedia byť nepríjemní najmä v čase, keď sú na cestách zápchy a autobusy meškajú. „Beriem to s nadhľadom, keď sa niekto sťažuje, opýtam sa ho, či nebýva v Prievidzi a nevie, aká je tu premávka,“ priznáva.

Podľa Fábryho sú najpokojnejšími dňami na prievidzských cestách utorky a štvrtky, naopak tradične rušno býva pred všetkými sviatkami. Vlani pred Vianocami to však podľa neho nebolo také zlé ako po minulé roky. „Ľudia si možno uvedomili, že čím viac áut, tým horšie a autobusmi vtedy cestovali aj takí, ktorí nimi bežne nejazdia,“ spomína.

Akcie v autobuse

Cestujúcim sa snaží rôzne spríjemniť cestu. Raz si dal na hlavu mikulášsku čiapku. Nevedel, čo od toho očakávať, veľmi milo ho prekvapili reakcie cestujúcich, ktorí mu ďakovali, že im spríjemnil deň a pripomenul, že sa blížia sviatky. Spravil z toho milú tradíciu a tretí rok už jazdil v kompletnom mikulášskom kostýme. Ohlasy boli vynikajúce. Radosť mali cestujúci, hlavne deti, ale veselo mu kývali aj kolegovia na cestách.

„Táto práca sa dá zvládnuť len vtedy, keď sa človek pozitívne nastaví a má z nej aj zábavu,“ objasnil. Aj preto svoje zážitky a zaujímavosti z ciest fotí a publikuje na sociálnych sieťach. Jeho instagramový účet má množstvo sledovateľov a prievidzský autobusár sa teší veľkej obľube.

Dôvodom, prečo začal o svojej práci zverejňovať zaujímavosti, boli jeho dcéry, ktoré nadchlo, keď ich otec začal jazdiť autobusom. Chceli byť informované, ako sa mu darí a čo zažíva.

Jozefa okrem autobusov zaujímajú aj lietadlá. Vo voľnom čase sa venuje ich fotografovaniu. Keď vie, že niekde pristane zaujímavý stroj, vyberie sa aj s partiou za ním. Veľmi ho potešilo, že už aj Prievidza má pristávaciu dráhu na letisku, kde chodí relaxovať a obdivovať obľúbené lietadlá.