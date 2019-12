Handlovský hvezdár: Deti nevedia do ďalekohľadu pozrieť, pchajú tam nos

Jedným z neodmysliteľných symbolov Vianoc je aj hviezda. Preto sme vyspovedali hvezdára Fabiána Fanturu. Ten nám prezradil, aká kuriozita ho do handlovskej hvezdárne dostala. Priblížil aj názory na to, aká hviezda sprevádzala troch kráľov na ceste do Betlehema.

24. dec 2019 o 5:21 Igor Roško

| Registrovať Aby ste mohli odoberať príspevky tohto autora, musíte byť prihlásený: Prihlásiť

(Zdroj: Igor Roško)