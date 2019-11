Zvláštny koniec Nemca, na lavičke pokračuje Chudík

Vedenie volejbalistov VK OSMOS Prievidza ukončilo spoluprácu s trénerom Richardom Nemcom. Nahradil ho Rostislav Chudík.

5. nov 2019 o 8:42 (mj, svf)

PRIEVIDZA. Bývalý slovenský reprezentant vo volejbale priviedol Prievidzu ku dvom majstrovským titulom v roku 2018 a 2019.

"Po vzájomnej dohode náš VK OSMOS Prievidza opúšťa tréner Richard Nemec. Pod Rišovým vedením sme hrali trikrát finále, získali dva majstrovské tituly a Slovenský pohár. Za úspešné trénerské pôsobenie v Prievidzi mu ďakujeme a prajeme veľa podobných úspechov v ďalšej práci. Na jeho miesto nastúpil a už v piatkovom zápase 8. novembra 2019 bude viesť tím mužov Rostislav Chudík. O ďalšom pôsobení asistenta Gabriela Chochoľaka budeme informovať," uviedol v stanovisku na klubovom Facebooku prezident klubu Peter Štepánek.

Napísali sme

Napísali sme Prievidza vysoko vyhrala, v Handlovej rozhodla posledná štvrtina Čítajte

47-ročný Nemec bol kormidelníkom Prievidžanov od januára 2017, keď nahradil Romana Kaššu.

"Rozhodnutie prezidenta klubu Štepánka som zobral na vedomie a prijal som to ako fakt. Po športovej stránke ma to mrzí a svedomie mám čisté, pretože sme pre volejbal v Prievidzi spravili dosť. Získali dva tituly, Slovenský pohár a aktuálne sme na čele súťaže spoločne s Myjavou. Mali sme dobré výsledky a každým rokom rástli aj divácke návštevy. Po volejbalovej stránke môžem odísť s hrdosťou," povedal nám Richard Nemec.

Napísali sme

Napísali sme Volejbalisti nedarovali Prešovu ani set Čítajte

Ten v Prievidzi odštartoval trénerskú kariéru.

"Bola to pre mňa výzva, sám som bol zvedavý ako to zvládnem. Hodnotiť ma budú ľudia, ale ako som spomínal, svedomie mám čisté a dal som do toho maximum. Na jednej strane je mi to ľúto kvôli chalanom, divákom, aj ľuďom, ktorí robia okolo volejbalu v Prievidzi, ale na druhej strane mi trochu odľahne zo stresu, ktorý som zažíval, pretože som sa v klube stretával s poloamatérskymi podmienkami. V každom prípade budem mať na Prievidzu len dobré spomienky," dodal šesťnásobný víťaz ankety o najlepšieho volejbalistu Slovenska.

57-ročný Rostislav Chudík viedol naposledy poľský klub Bialsko-Biala. Má už za sebou pôsobenie v Česku, Poľsku a Spojených arabských emirátoch. Na slovensku viedol Žilinu, Humenné a Nitru.