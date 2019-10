Futbalová komédia alebo správne rozhodnutie? Zväz apeluje na zdravie hráčov

Komisia dbá na bezpečnosť.

9. okt 2019 o 14:03 Ivan Mriška

KANIANKA, PRIEVIDZA. Pred časom sme publikovali článok o kontumácii futbalového zápasu detí. Dôvodom bol fakt, že nastúpil mladší chlapec.

Hral mladší od ostatných

Išlo o duel detí do deväť rokov medzi Kaniankou a Novákmi. Domáci vyhrali na ihrisku 13:3, no nakoniec tri body brali hostia. Oblastný futbalový zväz totiž stretnutie skontumoval na 0:3. Dôvod kontumácie je raritou, za domácich nastúpil hráč, ktorý je príliš mladý.

„Chlapci sa tešili z pekných gólov a krásneho výkonu. No to, čoho svedkami sme sa stali o týždeň doslova nemá obdobu. To sa nestalo nikde vo svete a možné je to len na Slovensku,“ hromžil pred časom Martin Pipíška, tréner Kanianky U9 a pokračoval:

„Za nás nastúpil päťročný chlapec ročníka 2014, ktorý je mladší od ostatných, a tak bol zápas skontumovaný. Čiže prehrali sme preto, lebo sme postavili neoprávnene futbalistu, ktorý bol nie že starší, ale mladší. Znie to a je to smiešne,“ dodal pred časom.

Článok vyvolal až nečakane veľký ohlas, preto sa Oblastný futbalový zväz v Prievidzi rozhodol reagovať.

„Hovorilo sa, že vinníkom kontumácie je päťročný chlapec. Ten je však len obeťou nezodpovedného prístupu trénerov v danom družstve. Pretože postavili chlapca, ktorý nespĺňa vekové podmienky na štart v tejto kategórii,“ dôvod kontumácie zápasu vysvetlil Jozef Jakubík z Komisie mládeže a školského futbalu.

Prirovnanie k stromu, ktorý zabil

Skúsený funkcionár zároveň apeloval na zdravie hráčov.

„Aj strom v Nitre 25 rokov nikomu nevadil. Až kým nepadol na dievčatko a nezabil ho. Práve preto robíme opatrenia, aby sme podobným veciam zabránili. Chcem preto vyzvať všetkých rodičov, aby dbali na bezpečnosť svojich detí,“ dodal.

Podľa Jakubíka sa z fyziologického hľadiska lebka dieťaťa uzatvára vo veku šesť rokov. Aj to je preto podľa neho ďalší dôvod, prečo päťročný chlapec nemôže hrať proti deväťročným.

„Asi nikto z činovníkov, ktorí postavili na zápas takého malého hráča, nedostal loptou do hlavy. Tu ide o zdravie detí, preto nič podobné nedovolíme. Je to proste naša úloha, chrániť ich,“ vysvetlil Jakubík a pokračoval ďalším prirovnaním:

„Vie šestnásťročný chlapec šoférovať? Možno vie. No môže napriek tomu chodiť na aute? Nemôže... Proste také sú pravidlá. Keď sa niečo stane, zodpovedný bude zákonný zástupca.“

Čakajú na iniciatívu klubov

V OblFZ Prievidza neexistuje súťaž, v ktorej by päťročný chlapec mohol nastúpiť proti svojim rovesníkom.

„Ak nás oslovia kluby, nebránime sa a môžeme súťaž pre tieto deti vytvoriť. Len musí prísť iniciatíva od nich. Môžeme upraviť hracie plochy, znížiť počet hráčov. Spravíme všetko preto, aby sa mohli deti realizovať. Veď sme tu pre nich. A nie že funkcionári hovoria, že vyháňame deti z ihrísk. To je absolútna hlúposť,“ uzavrel sekretár OblFZ Prievidza Ján Baláž.