Vyhovárať sa, že detí je málo je totálny nezmysel. Problémom sú rodičia, tvrdí dlhoročný tréner

Takmer celú aktívnu kariéru odohral v ligovom Nitrianskom Pravne. Po jej skončení sa stal trénerom, momentálne je 57-ročný JÁN ADAMČEK asistentom na lavičke Prievidze.

12. sep 2019 o 1:19 Ivan Mriška

Futbalu sa venujete v podstate celý život. Ako ste sa k nemu vlastne dostali?

Kedysi bolo bežné, že sme sa naháňali za loptou odmalička. Mal som približne desať rokov, keď si ma doma vo Chvojnici všimol tréner Július Žiak, ktorý ma

zobral do žiakov Nitrianskeho Pravna. Vtedy sa tam hrala okresná súťaž, no dovolím si povedať, že mala asi o sto percent lepšiu úroveň ako majú tie dnešné. V okrese boli tri triedy, my sme hrali tú prvú. Boli to krásne roky života, vtedy ten futbal vyzeral inak ako teraz. Na tréningu nás bolo štyridsať detí a hrali sme každý deň, kým nebola tma. Žiaľ, teraz je tá doba úplne iná, deti na ihrisku vidieť len sporadicky.

V čom vidíte problém, že mládež nemá taký záujem o futbal ako kedysi?

Je to hlavne v rodičoch. Deťom dajú počítače, mobily, aby mali s nimi pokoj. A tie za nimi sedia aj celý deň. Smutné je aj to, že učitelia majú problém dostať deti na telesnú výchovu. Každý má ospravedlnenku. Za komunistov také veci neexistovali. Keď bola telesná, tak sme všetci cvičili a športovali. Preto v tom treba pritvrdiť. Hráči a zdraví ľudia celkovo sa inak vychovať nedajú. Dlhoročné zanedbávanie mládeže má už teraz dosah na mužský futbal.

Menej detí znamená menej tímov a následne menej súťaží.

Presne tak. Najväčšia hlúposť, ktorú niekto vymyslel, je pokutovanie za neexistujúci tím mládeže. Klub zaplatí peniaze a veselo si hrá oblastnú či krajskú súťaž. Keď chceme vychovať futbalistov, žiadne pokuty slovenskému ani okresnému futbalu nepomôžu. To nemá budúcnosť. Pár mužstiev sa už odhlásilo a to nechcem hovoriť o tom, koľko ich ešte bude. Vyhovárať sa, že detí je málo, je totálny nezmysel. Problémom sú rodičia, ktorí nemajú záujem. Aj moji mali kedysi veľa roboty. Otec robil na majetkoch, mama dojila kravy. Ale vyhnali nás von a automaticky sme sa chodili naháňať na ihrisko. Ani nám nenapadlo sedieť doma. Dnes dieťa sedí pred televízorom a rodič mu nepovie nič, česť výnimkám. A keď sa človek na niektorých pozrie, akí sú obézni, až mu je zle.

Po prechode do dorastu ste stále hrávali v Nitrianskom Pravne?

Áno. Vtedy to bola 1. B trieda, kde sme súperili s kvalitnými celkami z okolia Banskej Bystrice. Na tú dobu to bola výborná úroveň. V Nitrianskom Pravne bol celkovo kvalitný futbal, pretože vtedy neodchádzali hráči ako teraz. Dá sa povedať, že v celom Prievidzskom okrese bol veľmi kvalitný futbal, možno aj najlepší na Slovensku. Kedysi sme mali tri až štyri ligy dorastu, zatiaľ čo teraz nie je ani jedna poriadna.

Výkladnou skriňou okresného futbalu by mala byť Prievidza, no hrá sa tu len štvrtá liga. V čom je problém?

Je toho viac. Prvým problém je nezáujem zo strany vysoko postavených ľudí a sponzorov. Talenty síce máme, no odchádzajú nám do Žiliny či Nitry, pretože tam majú lepšie podmienky. Tí chlapci, ktorí hrajú u nás, sú tiež veľmi talentovaní, ale prešľapujú na mieste.

(zdroj: Robo Michalec)

Kde ste pôsobili za mužov?

V osemnástich rokoch som narukoval do českých Domažlíc, kde som hral krajský prebor. Za Okula Nýrsko som potom pôsobil o súťaž vyššie a nakoniec som vojenčinu zakončil v Domažliciach. Keď som prišiel do civilu, vrátil som sa do Nitrianskeho Pravna. Rok som hosťoval v Tužine, kde ma začal futbal veľmi baviť. Mali sme tam výborného trénera a partiu. Kedysi sa to volalo Malá liga, čo je dnešná prvá trieda. Divákov vtedy chodilo na zápasy oveľa viac ako teraz, aj kvalita bola vyššia. Zatiaľ čo vtedy boli v okrese 4 triedy a množstvo mužstiev, po tridsiatich rokoch je to takmer o polovicu menej.

A čo bude o 10 rokov?

Funkcionári na zväze by sa mali zamyslieť, pretože to bude len horšie. Nebude mať kto hrať, veď dorasteneckých tímov je žalostne málo. Je pravda, že sa začínajú robiť nejaké projekty, lenže je tam medzera niekoľko rokov, čo sa to zanedbalo.

Také mužstvá ako Podhradie, Nedanovce, Dežerice, Nitrianske Sučany zaplatia pokutu a nevychovávajú nič. A kto bude za nich vychovávať? Potom si kradnú hráčov navzájom, čo nemá žiadnu budúcnosť. Dokedy to vydrží? Registračky sa potom robia hocikomu a v okrese máme takých futbalistov, že keď sa idem pozrieť na zápas, neviem, čo si mám myslieť. Na to sa niekedy nedá pozerať. A čudujeme sa, že príde 30 divákov. Pretože radšej si doma pozrú futbal v televízore. Kedysi sa robili výbery, dnes sú to nábory dokonca aj u mužov. Dnes aj na dedine si dajú hráči zaplatiť.

Vy ste kedysi hrávali v štvrtej lige zadarmo?

Samozrejme. A mali sme veľkú chuť a zápal pre hru. V Nitrianskom Pravne sme vždy bojovali o prvé miesto. Teraz si dajú hráči zaplatiť aj v poslednej súťaži. Dokonca sem ťaháme Rumunov, Ukrajincov, Srbov, ktorí majú len minimálnu kvalitu. Ja ako hráč a ani teraz ako tréner som nikdy nerobil futbal pre peniaze. Vždy ma zaujímalo, aké je mužstvo a akí sú tam ľudia okolo. Keby som to robil cez peniaze, nerobím to nikdy.

Momentálne pôsobíte ako asistent na lavičke Prievidze. Prečo ste sa rozhodli prísť do okresného mesta?

Rozhodol som sa tak kvôli trénerovi Vladimírovi Helbichovi, s ktorým spolupracujeme. Mrzelo ma, že to tam upadá a rád by som pomohol pozdvihnúť futbal v Prievidzi. Veď to bola vždy výkladná skriňa futbalu v regióne. Ísť niekde na dedinu, prosiť sa hráčom a dať im pomaly sto eur aby si išli zahrať? To ma už neláka. Týchto chlapcov, ktorých mám teraz pod sebou, som trénoval v doraste. Boli roz-trúsení po dedinách, no veľa z nich sa vrátilo naspäť. Treba povedať, že majú potenciál, no musia byť dlhšie spolu. Na futbal treba dlhší čas, mužstvo sa nedá spraviť len tak, na to treba možno dva – tri roky.

Veľa odchovancov prievidzského futbalu je v iných kluboch.

V dnešnej dobe majú chlapci ponuky aj zo zahraničia. Kedysi tam brali 35-ročných, dnes chcú aj 19-ročného. Je to však tým, že tu nemajú také podmienky, ako napríklad v Rakúsku, aj keď v nižších súťažiach. Na Slovensku nie sú celkovo dobré podmienky na futbal ako v okolitých krajinách. Kto sa u nás zabezpečí futbalom na celý život? Nikto, možno legio-nári. Hráš Fortuna ligu, skončíš v 35-ke a zistíš, že nič poriadne nevieš a peňazí dostatok nemáš. Preto sa hráčom ani nečudujem, že sa ťahajú do zahraničia. Smutné je, že niektorí futbalisti zo slovenskej ligy po skončení kariéry skončia v baroch či herniach. Pretože sa celý život motali len okolo futbalu a po kariére nevedia nič iné, len kopať do lopty. Preto by mali byť ligoví futbalisti na Slovensku viac ohodnotení. Kedysi sme mali Poliakov a Maďarov za chudákov a teraz sme šťastní, keď sa tam do ligy niekto dostane. Všetci Slováci tam utekajú a u nás hrajú samí legionári. Slovan, Senica, Trenčín, tam nemáme poriadne Slováka. Svetlou výnimkou je Žilina.

Aj Pohronie hrá so slovenskými futbalistami a dokonca odchovancami.

Na to som zabudol. My ako Prievidza sme mohli od nich veľa odkukať, veď naše mládežnícke tímy tam vždy vyhrávali. Treba však pochváliť prácu funkcionárov

zo Žiaru nad Hronom, ktorí išli pomaličky, systematicky a dotiahli to až do ligy. V Prievidzi mohlo byť to isté. Ale to by sa museli najprv ľudia spojiť a nie robiť si prieky. Že si hrabú na svojom piesočku a spravia si tímy na dedine, kde hádžu peniaze do studne. Kvalita by sa mala koncentrovať do Prievidze, kde by malo vzniknúť poriadne ligové mužstvo. Však to tak je všade. Prievidza je 50-tisí-cové mesto a keby tu bol futbal na úrovni, ľudia by chodili. Keby sa domov vrátili tí kvalitní hráči, ktorí sú roz-trúsení po okolí, hrá sa tu druhá liga bez problémov. Lenže to by museli ľudia chcieť. A na meste by museli byť takí, ktorí chcú robiť futbal a nie len o ňom vyprávať. Keď sa bude len rozprávať, nikdy nič nebude. Kde je primátor pre futbal, ako napríklad v Žiari nad Hronom, tam je liga. Keď taký nie je, celé mesto potom stagnuje. Všetky športy v Prievidzi viaznu.

Ako to myslíte, že viaznu?

Basketbal je na úrovni? Veď rok čo rok lepia mužstvo. Hokej je na úrovni, že máme pekný zimný štadión? Veď hráme poslednú súťaž s dedinami a len prežívame. Volejbal je postavený na jednom sponzorovi z Pravenca a ten, keď to nechá, je po volejbale. To nie je o meste, ale o sponzorovi. Prievidza je typické futbalové mesto. My hráme štvrtú ligu a príde 500 ľudí. Keby sa hrávali prvé ligy, chodilo by na každý zápas 5 000 ľudí. Záujem o futbal tu je, čo ukázal aj exhibičný zápas Kucku proti Škrtelovi. Ak by v Prievidzi bol futbal, všetko je lepšie. Keby tu máme podmienky, nestane sa, že hráči nám utekajú, ale všetci zostanú doma. Ak by sa liga hrala podľa toho, kto koľko vychová reprezentantov, my musíme hrať prvú a byť na čele.

Každý tréner má ambície, aké sú tie vaše?

Postup do tretej ligy mužov. Chlapci na to majú, len to musíme z nich dostať. Keď však budú mať na dedinách lepšie podmienky ako v Prievidzi, ich zajačie úmysly nezastavíme. Keď to tu bude na úrovni, oni určite prídu. Ak by bola aspoň tá tretia liga, chlapci by nechodili do Rakúska, ale zostali by doma. Ako hovorím, všetko je to o ľuďoch. Keď sa spoja, dá sa to. Nie robiť len pre seba, ale pre všetkých.