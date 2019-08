Z väzenia na lavičku Barcelony. Rodine Ferdinanda Daučíka bolo odovzdané špeciálne ocenenie

26. aug 2019 o 8:44 Ivan Mriška

PRIEVIDZA. Futbalový klub z Prievidze uviedol legendárneho hráča a trénera do siene slávy. Cenu pozostalým rodinným príslušníkom odovzdal generálny sekretár SFZ – Jozef Kliment.

Futbal v Prievidzi oslávil v lete storočnicu. Súčasťou exhibičného zápasu tímov Juraja Kucku proti Martinovi Škrtelovi bol špeciálny okamžik, funkcionári FC Baník Prievidza na čele s prezidentom Robertom Šuníkom uviedli niekoľko mien do Siene slávy prievidzského futbalu.

V Španielsku ho milovali

Obrovskou osobnosťou prievidzského futbalu sa stal jej bývalý tréner Ferdinand Daučík, ktorý veľkú stopu po sebe zanechal najmä v Španielsku, kde získaval cenné trofeje so slávnymi klubmi ako FC Barcelona či Athletic Bilbao. Málokto vie, že do Španielska musel utiecť.

Za jeho aktívnej kariéry sa k moci dostali komunisti, ktorí zasiahli i do športu. Daučík bol ich odporcom a nevyhol sa negatívnym javom. Jedného z najlepších trénerov dokonca obvinili zo špiónstva a napomáhania emigrantom.

Ferdinand Daučík v Španielsku Majster Španielska: Barcelona (1952, 1953), Bilbao (1956)Víťaz Španielskeho pohára: Barcelona (1951, 1952, 1953), Bilbao (1955, 1956), Zaragoza (1966)Superpohár: Barcelova (1952, 1953)Latinský pohár: Barcelona (1952)Copa Martini & Rossi: Barcelona (1952)Pod vedením Daučína za Prievidzu hrali:Silvester Šnirc, Michal Zeman, Michal Krajčík, František Gregor, Ladislav Gürtler, Jozef Novák, Ladislav Pasovský, Jozef Hamara, František Ďatel, Jozef Vaňo, Ľudovít Gürtler, Jozef Budovič, Jozef Petráš, Jakub Vaňo, Ján Krajčík, Dezider Sílleš, Vojtech Čorba, Florián Kapusta, Michal Bušík

Dva roky sedel vo väzeniach v Nových Zámkoch a Leopoldove. Neskôr bol umiestnený do pracovného tábora v Novákoch, z ktorého sa dostal na lavičku vtedajšieho klubu Sokol NV Prievidza, ktorý hral divíziu Nitrianskeho kraja.

„Ferdinand Daučík bol na brigáde v závode Carpathia Prievidza. Telefonicky sa mi ozval a v spolupráci s Mikulášom Schwarzom, vtedajším predsedom oddielu, sa podarilo vybaviť, aby z tábora prišiel trénovať prievidzských futbalistov,“ v knihe Svedkovia mojej doby spomína Prievidžan a bývalý futbalista Slovana Bratislava Štefan Gürtler. Úspešného kouča najskôr z Novák vozili autom na tréningy do Prievidze. Funkcionári neskôr vybavili, že Daučík mohol po tréningoch a zápasoch zostať v Prievidzi a ubytovať sa vo vile Mikuláša Schwarza.

Útek počas cesty na zápas

„Cestou vlakom na zápas do Šurian sa 'náhodne' vytratil a neskôr sa ozval z Viedne. Jeho futbalová cesta potom viedla do Španielska, kde pôsobil ako tréner známych klubov ako FC Barcelona či Athletic Bilbao a dosiahol s nimi výnimočné úspechy,“ ďalej uviedol Gürtler.

Na svojho bývalého trénera nezabudli ani v Prievidzi a v lete ho pri príležitosti osláv storočnice futbalu uviedli do siene slávy.

Rodinní príslušníci Ferdinanda Daučíka sa na oslavy, žiaľ, dostaviť nemohli. Pekné gesto však urobil generálny sekretár SFZ Jozef Kliment, ktorý príbuzných legendárneho lodivoda vyhľadal a cenu im osobne odovzdal.

„Požiadaný som bol pánom Šuníkom. Vedel, že sme v kontakte s rodinou Ladislava Kubalu, ktorého sme uvádzali do Siene slávy slovenského futbalu v tomto roku a každý futbalový fanúšik vie, že obaja páni boli v príbuzenskom vzťahu. Z našej strany to teda bola nezištná pomoc organizátorovi prievidzského podujatia. Ak môžeme pomôcť, robíme tak radi ako v každej inej oblasti futbalu,“ povedal Jozef Kliment zo SFZ.

Cenu generálny sekretár odovzdal Anne Sekulovej, rodenej Daučíkovej, neteri Ferdinanda Daučíka. Tá sa za prítomnosti manžela s Klimentom stretla v Krupine.

„Ferdinand Daučík je legenda slovenského futbalu, hoci najvýznamnejšiu časť svojej kariéry prežil v zahraničí, najmä v Španielsku. Preslávil sa svojím pôsobením v slávnom klube FC Barcelona, no v mojich očiach je to predovšetkým tréner – inovátor, ktorého trénerské metódy a herný systém preberali ďalšie generácie futbalových trénerov v celej Európe,“ uviedol Kliment o Daučíkovi a uzavrel prianím pre FC Baník Prievidza: „Vedeniu i všetkým funkcionárom, trénerom a hráčom klubu by som chcel popriať veľa zdravia a elánu do ďalšej práce. Aby sa im aj napriek nepriaznivej ekonomickej situácii darilo vychovávať talenty a rozvíjať futbal v prievidzskom regióne aspoň tak ako doteraz.“