Ďubek vychválil Lehotu. Benčat o ViOne povie deťom (+FOTO)

Blízko i ďaleko. Už-už chcela Lehota pod Vtáčnikom stvoriť zázrak… Fortunaligista na hodine hry dvoma bleskovými akciami ukázal svaly, a tak skoro 700 divákom ostali len spomienky na slávnostné 2. kolo Slovnaft Cupu.

15. aug 2019 o 11:17 Martin Kilian ml.

LEHOTA POD VTÁČNIKOM. Bubny za severnou bránkou duneli a všade rozvoniavala klobáska s pivkom. „Boj o Európsku ligu UEFA pokračuje,“ užíval si sviatok hlásateľ Dávid Dudáš. Aká bola mozaika stretu Dávida s Goliášom?

Potlesk Repiskému

Návšteva roka sa najskôr zahalila do minúty ticha za nebohých „baníkovcov“ Jozefa Mokoša a Viliama Mjartana, už v 4. min. zmeravela z hlavičky na uvítanie (0:1), pred polčasom ožila tesnou bombou Matuškoviča a po obrátke sa chopila senzácie, veď domáci sa nasťahovali na polku Zlatých Moraviec, ale tie si dupli delom Šveca (0:2) a ťukesom Orávik – Čögley – Richtárech (0:3). Keď vzácni hostia zapli, všetci videli, že dokopy majú stovky ligových štartov!

Dráma bola pasé, ani z pytačiek penalty za ruku Haspru nebolo nič, aspoňže publikum napašmal 19-ročný brankár Repiský – skvele chytil nájazd Juniora aj ranu Ďubeka, potom strelca Calvacanteho obalamutil drzou kľučkou.

Slezák nemal čo vytknúť

Darmo oči navôkol skvelého trávnika tlačili skoro 4-tisícovú dedinu, štvrtá liga je štvrtá a prvá je prvá… Hoc Lehoťania nezopakovali rozprávku neďalekých Šimonovian, tie FC ViOn senzačne vykopli zo Slovnaft Cupu pred 2 rokmi, hanbu neutŕžili a do šatní schádzali za radostných dymovníc.

Tréner Igor Slezák bol na svoj mančaft hrdý: „My sme jedno štvrtoligové mužstvo, ktoré má výborných hráčov na možno úroveň vyššie, ale bolo jasné, že Zlaté Moravce majú neskutočnú kvalitu, že budú dominantné celý zápas a hocikedy budú môcť meniť ťažisko. Na 0:1 sme inkasovali strašne skoro, osobne som dúfal, že aspoň do polčasu udržíme 0:0 a súper bude mať väčšie obavy. Kruté boli i góly na 0:2 a 0:3, dostali sme ich práve v tom úseku, keď sme mali pocit, že s výsledkom môžeme niečo spraviť. V druhom polčase nám už určite aj dochádzali sily, veď keď vás niekto ‚hončí‘ zo strany na stranu, tak hráči pomaly povypínajú, viacerí mi ukazovali, že toho majú dosť… Ale bola to pre nich skvelá skúsenosť! Je rozdiel trénovať trikrát týždenne a robiť niekde na betonárke než venovať sa futbalu profesionálne. Našim chlapcom niet čo vytýkať, mali sme solídny prvý polčas a v druhom sme vedeli ísť do útočného postavenia.“

Záhrada lichôtok

FC ViOn úradoval v hornonitrianskej dedine len 4 dni po kefe na Slovane (0:4), pach veľkého futbalu zatočil hlavu i tunajšiemu kapitánovi. „Všetci, čo robíme okolo nášho futbalu, sme sa na tento zážitok tešili. Prvoligista k nám nepríde hocikedy a my sme sa proti nemu držali so cťou. Rozdiel troch líg bol hlavne vo fyzičke, v technike, oni boli našliapaní. My chodíme do práce, zajtra ideme znova,“ vravel Michal Benčat. „Keď raz budem mať deti, poviem im o tomto veľkom zápase,“ napol hruď robotník na píle a vo voľnom čase líder OFK.

OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - FC ViOn 0:3 (0:1)

Góly: 4. Calvacante, 62. Švec, 63. Richtárech. R Dohál (Hancko, Košecký), ŽK: Kotrík (L), 670 divákov. Strely: na bránu 0 – 6, vedľa brány 1 – 8. Rohy: 4 – 4. Ofsajdy: 1 – 0. Fauly: 10 – 17. BANÍK: Repiský – Benčat (75. Xia), M. Oršula, Benko, Peciar, Kotula – Kodaj (64. Hlatký), Babašta, Kotrík – Matuškovič, Sobota (72. Grigorio). Tréner: Igor Slezák. VION: Chovan – Čögley, Asanovič, Chren, Haspra – Duga (49. Junior), Calvacante, Richtárech (68. Mihálik) – Orávik (72. Cabral), Ďubek, Švec. Tréner: Karol Praženica.

TJ Slovan Zemianske Kostoľany - ŠK VEGUM Dolné Vestenice 1:2 (0:1)

Góly: 54. A. Zaťko - 29. L. Sluka, 80. M. Líška (z 11m), R: Jozef Švolík, 250 divákov, ŽK: 31. Miroslav Pavkeje, 80. Juraj Orság, 48. Patrik Hulini, 60. Kamil Martinusík, ČK: 80. Miroslav Pavkeje

DOMÁCI: M. Zvalo - M. Pavkeje, J. Orság, M. Šimurda, P. Hulini, K. Martinusík, P. Mišeje, A. Zaťko, M. Liptaj, L. Daubner, F. Bátora (75. T. Maslonka)

HOSTIA: A. Arpáš - L. Sluka, P. Košík (87. J. Kolenčík), M. Krivosudský, M. Líška, J. Kastelovič, D. Bublák, J. Hronec (64. T. Bohuš), T. Olej (67. P. Habánik), D. Matiaško, A. Hlinka