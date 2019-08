Ťažko pracujú, no na Fortunaligistu si trúfajú. Bude to odmena pre fanúšikov, znie z lehotskej šatne

Štrnásty august bude pre nich veľkým dňom. Futbalisti Lehoty pod Vtáčnikom privítajú ViOn Zlaté Moravce/Vráble.

12. aug 2019 o 9:22 Ivan Mriška

LEHOTA POD VTÁČNIKOM. Slovnaft Cup prináša krásne príbehy a zážitky. Na veľký súboj sa ako prvý tím z hornej Nitry môže tešiť OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom.

Zlaté Moravce to nebudú mať jednoduché

V prvom kole zdolal štvrtoligista Handlovú 4:1 a hneď v druhom privíta účastníka najvyššej súťaže.

Program Slovnaft CUPu Lehota pod Vtáčnikom – ViOn Zlaté Moravce/Vráble (14.8. o 17:00) Zemianske Kostoľany – Dolné Vestenice (14.8. o 17:00)

„Na zápas sa veľmi tešíme, som si istý, že Zlaté Moravce to nebudú mať jednoduché, pretože nás nepoznajú. Do stretnutia však, samozrejme, ideme s pokorou, tak, ako aj do novej sezóny,“ prezradil najlepší strelec tímu Matúš Matuškovič, ktorý v minulosti obliekal aj dres FK Pohronie.

Letná prestávka bola veľmi krátka, no prípravu si hráči pochvaľujú. Káder v Lehote pod Vtáčnikom prešiel aj hráčskou obmenou.

„Príprava na ViOn bude rovnaká ako na každý iný zápas. I keď vieme, že teraz ide o veľmi zaujímavú konfrontáciu. Bude to odmena pre fanúšikov, verím, že pokoria hranicu tisíc návštevníkov,“ dodal Matuškovič, ktorý sa teší, že väzby medzi Lehotou pod Vtáčnikom a Podhradím sa ešte viac prepojili.

„Snažíme sa tu vybudovať klub, z ktorého pôjde rešpekt v celom regióne. Týmto by som rád pozval ľudí nielen na pohár, ale aj na ligu. Robíme to aj pre nich a tešíme sa, keď je veľká návštevnosť.“

Matuškovič: Nejaký gól padne

Na otázku, či strelí gól, odpovedal Matuškovič s úsmevom:

„Toto nie je o mne ani o žiadnom inom jednotlivcovi. No verím, že ak každý vloží do zápasu kus seba samého a k tomu sa pridá šťastena na kopačky, určite nejaký gól padne.“

Futbalistom, ktorý už ViOn Zlaté Moravce dvakrát zdolal, je Matúš Sobota. V minulosti zahanbil účastníka najvyššej slovenskej súťaže v drese štvrtoligových Šimonovian.

„Mám na nich dobré spomienky, pretože ma porazili len raz. Teraz však majú úplne iné mužstvo a bola by pre nich hanba, keby nevyhrajú rozdielom triedy. To však nemení nič na tom, že si na silného súpera veríme a dáme do zápasu maximum,“ povedal Matúš Sobota a porovnal podmienky futbalistov na dedine a v ligových kluboch.

„Ak by skúsili chlapci z ViOnu vstávať 4:37 h ako ja a odrobiť každý deň osem hodín v päťdesiatstupňových horúčavách v karbidke, ťažko by zvládli po robote ísť na tréning či nebodaj zápas.“

Bojovať bude za fanúšikov

Popri náročnej práci je zápas v strede týždňa pre neho záťažou, pre fanúšikov je však odhodlaný dať do toho všetko. „Robíme to pre nich, pretože si vážime a ďakujeme, že chodia na naše zápasy. Po šiestich rokoch v Šimonovanoch som tento klub po rozpade opúšťal len veľmi ťažko. No musím povedať, že v Lehote pod Vtáčnikom a Podhradí sú skvelé podmienky. Spoluhráči ma prijali medzi seba a sú tu najlepší fanúšikovia v okrese, ktorí chodia na zápasy doma aj vonku. Patrí im za to obrovská vďaka,“ uzavrel Matúš Sobota.