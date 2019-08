Zadarmo aj niekoľko eur. Platenie za vodu v reštaurácii vyvoláva polemiku

Mnohí ľudia žiadajú v reštauráciách čistú vodu z vodovodu. Pri platení ostávajú zaskočení, že za ňu musia zaplatiť. Myslieť treba na to, že aj pri servírovaní čistej vody má reštaurácia náklady. Aký je váš názor?

9. aug 2019 o 1:15 Igor Roško

HORNÁ NITRA. Má byť voda z vodovodu v reštauráciách spoplatnená alebo nie? Táto otázka nemá riešenie už niekoľko rokov. Problematika sa vynorí vždy, keď niekto zverejní účet, kde je voda z vodovodu spoplatnená vyššou sumou.

Príkladom bol účet z reštaurácie, kde si za jeden deciliter vody z vodovodu zariadenie zaúčtovalo 20 centov. Liter vody by tak vyšiel na dve eurá. Ľudia na internete to označili za najdrahšiu vodu.

Háklivá téma

Pýtali sme sa reštaurácií na hornej Nitre, ako to funguje u nich. To, že ide o mimoriadne háklivú tému, naznačuje aj to, že z oslovených podnikov nám do času uzávierky odpovedala len jedna reštaurácia.

„Je to téma, ktorá tu rezonuje už dlhšie a názory sa vždy budú rozchádzať, pokiaľ to nebude niekde uzákonené,“ vyjadril sa Miroslav Arva z prievidzskej reštaurácie Bavaria.

V tejto reštaurácii na prievidzskom námestí sa za pitnú vodu z kohútika neplatí, zákazník ju dostane na požiadanie.

„Za vodu s citrónom – šťavu z citróna s kúskami, si účtujeme podľa nápojového lístka a pripravujeme ju na čerstvo. Ku káve sa podáva pitná voda z vodovodu automaticky, k menu jedlu vtedy, ak zákazník o ňu požiada,“ ozrejmil situáciu s objednávaním vody z vodovodu Miroslav Arva.

Voľba reštaurácie

Podľa generálneho manažéra Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Mareka Harbuľáka by táto voľba mala byť ponechaná na konkrétnu reštauráciu. „Zbytočné príkazy a zákazy v takýchto oblastiach deformujú služby zákazníkom,“ načrtol Harbuľák.