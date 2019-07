FOTO: Pred prievidzským barom sa strhla bitka. Traja muži skončili s ťažkými zraneniami

Po návšteve baru skončila trojica mužov v nemocnici. Štyroch útočníkov obvinili.

26. júl 2019 o 9:45 SITA

PRIEVIDZA. Ťažkými zraneniami a hospitalizáciou sa skončila pre troch mužov návšteva baru v Prievidzi.

Jeden z nich upozornil potetovaného mladíka, aby nepľul na zem. Brutálnu bitku dostal nielen on, ale aj jeho kamaráti.

Súvisiaci článok Starček ukradol dve čokoládky Čítajte

Ako informovala trenčianska policajná hovorkyňa Elena Antalová, keď trojica vyšla z podniku, 24-ročný Michal z Prievidze napadol najskôr 21-ročného Miroslava.

Udrel ho do hlavy a po tom, ako spadol na zem ho dokopal a dupol mu na hlavu. napadnutý mladík utrpel ťažké poranenie mozgu.

V rovnakej chvíli zaútočili ďalší traja na Miroslavovho kamaráta, 38-ročného Štefana. Štyridsaťročný Daniel so svojím 31-ročný bratom Patrikom a 30-ročným Štefanom ho opakovane udierali do hlavy. Pridal sa k nim tiež Michal, a Štefana dokopali. Michal do neho hádzal aj kamene z výplne ostrovčeka na parkovisku.

Aj v tomto prípade utrpel napadnutý muž ťažké poranenia. Mal zlomené rebrá a ďalšie zranenia.

Súvisiaci článok Ženu na ulici olúpili Čítajte

Po tom, čo agresívny Michal skončil s bitkou, prešiel cez cestu a napadol 39-ročného Vladimíra. Udieral ho do hlavy a tváre. Spôsobil mu viacpočetnú zlomeninu jarmovej kosti a čeľuste. Aj jeho zranenia si vyžiadali hospitalizáciu.

Vyšetrovateľ 24-ročného Prievidžana obvinil z pokračovacieho zločinu ublíženia na zdraví a výtržníctva, hrozí mu trest na štyri roky až 10 rokov. Jeho kumpáni, 40-ročný Daniel, 31-ročný Patrik a 30-ročný Štefan, sú obvinení z výtržníctva a hrozí im trest až na tri roky.