Záhradkárov je každým rokom menej, mladí chcú záhradu na zábavu

Záhradkárov rapídne ubúda. Tí, ktorí v svojich záhradách pestujú ovocie a zeleninu, sú prevažne v dôchodkovom veku. Záhrady kupujú aj mladí ľudia, často však pre hlučnú zábavu.

11. júl 2019 o 3:13 Igor Roško, Andrej Luprich

HORNÁ NITRA. Záhradkárov na Slovensku ubúda. Okrem stúpajúceho veku členov zväzu bojujú s nedostatkom mladých. Kým v roku 1989 mal Slovenský zväz záhradkárov viac ako 220-tisíc členov, dnes ich je sotva 55-tisíc.

Okrem ľudí ubúda aj počet voľných záhradiek, nové takmer nevznikajú, staré sa pomaly menia na stavebné pozemky.

Tajomník republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov Juraj Korček hovorí, že členská základňa klesá už celých 28 rokov.

„Generácia starých členov pomaly odchádza, nová generácia sa niečoho chytí najmä po potravinových škandáloch, keď však zistia, o čom je záhradkárčenie, že je to poctivá fyzická robota, často pri 40-stupňových horúčavách, nedostatku vody, pri obrovskom výskyte chorôb a škodcov, začnú uvažovať, či nie je jednoduchšie ísť do supermarketu a kúpiť si ovocie a zeleninu za pár centov. Druhá vec už je, čo kupujú,“ skonštatoval Korček.

Snahy prevažne mladých ľudí v mestách, ktorí sa snažia vybudovať si rôzne formy komunitných záhrad, označil skôr za jednorazové záležitosti.

„Nechcem to podceňovať, pokúšali sme sa aj s nimi spájať, ale nakoniec sme zistili, že sa dá pár ľudí dokopy, niečo na pozemku, ktorý dostanú od mesta, urobia, ale za rok, za dva je po komunitnej záhrade.“ Záhradka je podľa neho aj obeta, ktorú nie je každý ochotný podstúpiť.

„Mladí chcú ísť na dovolenky, keď vrcholí sezóna, treba polievať, pracovať, bojovať proti škodcom, vtedy to záhradkárstvo prestáva voňať. Je to ťažká práca, pričom jediná odmena za to je, že viem, čo jem, keď máte vlastnú záhradu, viete, čo do zeme dávate. Komu to stojí za to, tú námahu vynaloží,“ povedal Korček.

Jedným z najväčších problémov dnešných záhradkárov je podľa neho aj medzigeneračný výpadok, ktorý nastal. „Kedysi dedil záhradku po dedovi vnuk, vedomosti a znalosti sa tak akosi nenútene dedili z generácie na generáciu.

Toto vypadlo, dnes sa nám ozve lekár, ktorý ide do dôchodku, že chce záhradkárčiť, ale absolútne nevie, ako na to, kde začať,“ uviedol tajomník Slovenského zväzu záhradkárov.

Budúcnosti záhradkárov sa však aj napriek tomu neobáva. „Poľnohospodárska podstata Slovenska, aj napriek aktuálnej orientácii na automobilový priemysel, z našej krajiny nevymizne.

Možno si v budúcnosti spomenieme na to, čomu verili aj naši predkovia, že keď bolo úplne zle a nebolo ničoho, každý veril pôde. Budeme sa ale veľmi draho a dlho vracať k tomu, čo tri, štyri generácie dozadu vedeli úplne automaticky,“ dodal Korček.

Rýchly rozmach

Prvé záhradky na hornej Nitre začali vznikať v roku 1957. V čase ich vzniku sa porne rýchlo rozvíjali.

„Družstvá mali pozemky, ktoré sa im ťažko obrábali, tak ich pridelili ľuďom. Tí si to poupravovali a potom si tam zriadili záhradky,“ spomenul na počiatky záhradníctva na hornej Nitre Emil Pastierik, predseda Okresného výboru Slovenského zväzu záhradkárov v Prievidzi. Takto záhradky vznikali najmä v mestách. „Rozmáhalo sa to dosť rýchlo,“ podotkol Pastierik.

Klesá aj horná Nitra