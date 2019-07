Veľká letecká šou v Prievidzi už tento víkend

V nedeľu sa nad Prievidzu a Bojnice vznesie 87 vetroňov.

4. júl 2019 o 9:33 Ivan Mriška

PRIEVIDZA. Počas víkendu odštartuje v Prievidzi jedno z najväčších a najprestížnejších podujatí v histórii športového lietania na Slovensku – 20 FAI Majstrovstvá Európy v bezmotorovom lietaní. Zúčastní sa ho 87 pretekárov z 22 krajín nášho kontinentu a Slovensko je hostiteľom toho šampionátu len po druhý krát.

Organizátorom je Slovenský národný aeroklub Milana Rastislava Štefánika a Aeroklub Prievidza. Preteky trvajúce trinásť súťažných dní sa uskutočnia v areáli letiska prievidzského klubu.

Odštartujú slávnostne

Súvisiaci článok Predstavujeme účastníkov turnaja O POHÁR MY. Žrebovať sa bude v piatok Čítajte

Podujatie odštartuje slávnostný otvárací ceremoniál v sobotu 6. júla o 17.00 h. Divácky atraktívny bude určite spoločný štart všetkých účastníkov v nedeľu 7.júla. o 12 h., kedy sa na oblohe v okolí Prievidze a Bojníc objaví dohromady 87 vetroňov.

Majstrovstvá Európy budú pokračovať až do 20.7. kedy sa vo večerných hodinách uskutoční vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenení. Počas trvania šampionátu budú pretekári každý deň vzlietať z Prievidze, aby absolvovali vytýčené trate do rôznych častí Slovenska, Poľska, Maďarska a Českej republiky.

„Ide o mimoriadne prestížne podujatie, ktoré sa koná každý druhý rok. Už len to, že za ich dejisko bol vybratý Aeroklub Prievidza je obrovská pocta pre naše združenie a ocenenie našej dlhoročnej práce,“ hovorí František Zlocha, prezident klubu.

„V roku 2010 sme organizovali 31 FAI majstrovstvá sveta a pravidelne organizujeme medzinárodné preteky pretože máme veľmi vhodné podmienky, ktoré neustále zlepšujeme.“

Pozvanie pre divákov

Počas konania ME si diváci môžu pozrieť nielen plachtenie súťažiacich, ale aj prehliadnuť elegantné vetrone, v ktorých pretekári trávia hodiny vo vzduchu.

„Náš Aeroklub Prievidza je otvoreným združením,“ hovorí Jozef Šnirc, riaditeľ súťaže ME. „Našim poslaním je rozširovať a prehlbovať záujem o letecké športy širokej verejnosti, propagovať leteckú turistiku a vplyv klubového života na rozvoj ľudskej osobnosti, rodiny a mládeže. Preto srdečne pozývame všetkých, aby sa prišli pozrieť do Aeroklubu Prievidza a Majstrovstvá Európy v bezmotorovom lietaní sú ideálnou príležitosťou, pretože skutočne to bude veľká udalosť.“

Aeroklub Prievidza je nekomerčnou, samostatnou, nezávislou, dobrovoľnou, nepolitickou a otvorenou organizáciou záujemcov o letecký a parašutistický šport. Vznikol už v roku 1950. Hospodári s vlastným majetkom bez napojenia na nejakú organizáciu štátnej správy alebo samosprávy. Prevádzkuje verejné medzinárodné letisko v Prievidzi, na ktorom zabezpečuje športovú a záujmovú činnosť ale taktiež základný výcvik pre budúcich pilotov. Okrem toho organizuje športové a kultúrne podujatia.