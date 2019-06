Dávid Hancko: Stáť s Ronaldom v tuneli je niečo neskutočné

Budúcnosť hráča talianskej Fiorentiny je zatiaľ otázna.

4. jún 2019 o 9:36 Ivan Mriška

KAMENEC POD VTÁČNIKOM. Futbalisti Fiorentiny sa zachránili medzi talianskou elitou, stačil im na to aj bod za bezgólovú remízu v poslednom kole doma proti FC Janov.

Ku koncu sezóny to však zo strany „fialiek“ bolo trápenie, čo sa podpísalo nad odstúpením trénera Stefana Piolu. Novým kormidelníkom sa stal Vincenzo Montella, o ktorom je známe, že dáva šancu mladším hráčom. Pre Dávida Hancka by to mohol byť pozitívny impulz, pretože bývalý kouč mu dával menej priestoru na ihrisku.

„Verím, že mi dá väčšiu šancu. Teraz sa však sústredím na reprezentáciu a uvidíme, čo bude v lete,“ uviedol Dávid Hancko.

Klub z Florencie bude mať podľa New York Times nového majiteľa, ktorým by sa mal stať americký obchodník Rocco Commisso. Súčasnému vlastníkovi Diegovi Della Vallemu by mal vyplatiť 135 miliónov eur.

„Práve preto by som zatiaľ nerád hovoril viac,“ dodal.

Nedávno skončenú sezónu vidí Hancko v dvoch rovinách.

„Na jednej strane ma trochu mrzí, že nám nevyšiel ten záver sezóny a hrával som menej. No na druhej strane to pre mňa bol obrovský krok. Keď si predstavím, že chlapec z malej dedinky hrá proti Juventusu či Neapolu v základnej zostave, je to ako splnený sen. Stáť s Ronaldom v tuneli je niečo neskutočné,“ prezradil.

Veľká česť bola Dávidovi Hanckovi dopriata aj cez víkend počas exhibičného zápasu, ktorý bol spojený s oslavami storočnice futbalu v Prievidzi. Na ihrisku sa predstavil po boku takých mien ako Juraj Kucka, Martin Škrtel či Patrik Hrošovský.

„Som rád, že niečo také ľudia z Prievidze zorganizovali a ja som tu mohol byť. Hoci s týmito chlapcami sedím v jednej šatni, stále to vnímam tak, že sú to moje vzory. Veď som im kedysi podával lopty. Som šťastný, že vďaka nim môžem napredovať,“ uzavrel skromný futbalista Dávid Hancko.