Letuška Veronika: Slováci nerešpektujú naše príkazy v prípade konzumácie alkoholu

Pre niekoho možno naoko jednoduchá práca spojená s cestovaním, no v skutočnosti si vyžaduje maximálnu profesionalitu a sústredenosť. Stewardka Veronika Švajková si aj napriek tomu lepšiu profesiu predstaviť nevie.

16. máj 2019 o 7:15 Erik Stopka

Rodáčka z Horného Srnia Veronika Švajková si už viac ako rok plní svoj detský sen – pracuje ako letuška. Pre niekoho možno naoko jednoduchá práca spojená s cestovaním si však vyžaduje maximálnu profesionalitu a sústredenosť. Ako tvrdí, strach zo svojej profesie nemá, v opačnom prípade by ráno z postele nevstala.

Ako ste sa dostali k práci stewardky?

– Od detstva ma letectvo a lietadlá zaujímali. Keďže sa počas štúdia na vysokej škole v letných mesiacoch vyskytla príležitosť lietať iba na sezónu, využila som ju. Neskôr som doštudovala a práci som sa začala naplno venovať. Neviem si predstaviť, že by som robila niečo iné.

Čo lietanie v oblakoch v prípade vašej profesie obnáša?

– Bohužiaľ, palubný sprievodca alebo steward je často vnímaný ako čašník. Pravdou je, že v lietadle sme kvôli bezpečnosti cestujúcich. Každé lietadlo musíme pripraviť tak, aby bolo letuschopné a z hľadiska bezpečnosti stopercentne pripravené. Stewardi musia perfektne ovládať spôsoby, ako čo najrýchlejšie dostať pasažierov z lietadla von v prípade núdze.

Nastane núdzová situácia a ľudia začnú panikáriť. Ako sa musí zachovať steward?

– Máme presnú linku, po ktorej musíme ísť. Nemôže sa stať, že by sme dali na sebe niečo znať, na to by popravde ani nebol čas. Ak by došlo k nejakej udalosti alebo nehode a havarujeme, máme 90 sekúnd