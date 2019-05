Nemajú peniaze a nie sú v televízii. Prečo slovenské volejbalové kluby nechcú hrať v Európe?

S futbalom sa môžu len ťažko porovnávať.

10. máj 2019 o 8:54 Ivan Mriška

PRIEVIDZA. Keď Slovan Bratislava alebo Spartak Trnava vyhrá futbalovú Fortuna ligu, je automatické, že v budúcej sezóne sa predstaví v európskej súťaži.

Nedostatok peňazí

V slovenskom volejbale je však situácia úplne iná, majster z Prievidze medzinárodnú súťaž minulý rok nehral a pravdepodobne nebude ani teraz.

„Krátko po skončení sezóny mám zmiešané pocity. Na jednej strane ma teší, že sme finálovú sériu zvládli, no na druhej strane sa obávam, ako budeme fungovať ďalej. Skade zas zoženieme peniaze,“ prezradil prezident VK Prievidza – Peter Štepánek.

Štát podľa šéfa klubu podporuje šport na Slovensku len veľmi málo, v ich prípade je to desať percent z celkového rozpočtu.

„A to máme niekoľko mládežníckych družstiev. Napriek tomu musíme všetko pokrývať zo súkromných zdrojov. Neustále sa niekomu doprosovať,“ ďalej uviedol.

Za víťazstvo v slovenskej extralige zinkasoval VK Prievidza sumu 6-tisíc eur.

„To je, žiaľ, veľmi málo. Ak to u nás nebude fungovať ako v iných štátoch, za pár rokov nebude športovať nikto.

Inde šesťdesiat percent financií pokrýva štát a štyridsať percent klub. U nás je to desať percent štát a ostatné si musíme zháňať sami,“ tvrdí Štepánek.

Európa sa neoplatí

Aktuálni majstri nesnívajú o ničom inom, ako o jednej z európskych súťaží. Na tú však treba dostatok peňazí.

„Zväz v prípade účasti v európskej súťaži podporí klub sumou 2-tisíc eur na zápas. Pre ďalší ročník suma zatiaľ špecifikovaná nie je, ale určite v tom budeme pokračovať,“ uviedol Filip Hudec zo Slovenskej volejbalovej federácie, ktorý pripúšťa, že tá čiastka môže byť v niektorých prípadoch nedostačujúca.

„Suma dvetisíc eur je smiešna. Inde klubom preplácajú cesty, hotely a ďalšie náklady, ale u nás, žiaľ, nie. A preto žiadny slovenských tím nehrá medzinárodnú súťaž,“ tvrdí tréner majstrovskej Prievidze Richard Nemec.

Ivan Iro z Českého volejbalového zväzu nám presnú čiastku, ktorou podporí zväz klub účinkujúci v európskej súťaži nešpecifikoval, no prezradil, že je oveľa vyššia ako u nás. Podľa jeho slov pokryje čiastka priame náklady na účasť v pohárových súťažiach, teda ubytovanie, letenky, rozhodcov a ďalšie veci.

„Keď tím ide hrať do Ruska alebo Portugalska, vzniknú mu veľké náklady na letenky, stravu a ďalšie veci, ktoré doma na vstupenkách pokryje len veľmi ťažko. A vo volejbale to nie je ako vo futbale, že za každú výhru v Európe dostane tím zaujímavú čiastku,“ dodal Hudec.

Majstri Slovenska. (zdroj: TASR)

Pomôže žreb alebo marketing

V pluse z európskej súťaže môže podľa Hudeca byť klub len vtedy, keď mu žreb prisúdi tím z okolitých krajín a zápas šikovným marketingom odprezentuje.

„Na to sa, samozrejme, nedá spoliehať. Výhodou európskych súťaží však je, že na ne chodí množstvo skautov a kvalitní hráči sa tak môžu predať,“ uviedol.

V posledných rokoch sa slovenský klubový volejbal z obrazoviek doslova stratil. Priame prenosy sa nevysielajú, nájsť reportáž vo večernom športe je raritou. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa naše kluby boria s nedostatkom peňazí. Nájsť sponzorov je proste náročné.

„Je to začarovaný kruh. V štandardnom marketingovom prostredí televízie platia zväzu a klubom za vysielacie práva. V našom prípade je to, žiaľ, naopak. Riešením by bol športový kanál, aký majú napríklad v Česku. Verím, že sa aj u nás už čoskoro stane realitou,“ uviedol Filip Hudec zo SVF.

„Volejbalu na Slovensku vlak už dávno ušiel a môže za to aj systém práce zväzu. Nie sme v televízii, médiá sa nám venujú len okrajovo. Keď chce človek vedieť výsledky, musí si ich riadne vyhľadať. Úprimne si povedzme, marketing tu vôbec nefunguje. Už nás predbehli aj basketbal a hádzaná. Je to obrovský problém, pretože sa zabúda na klasický šport, akým je volejbal. Kedysi sme boli na výslní a učili sa od nás iné krajiny. Teraz je to bieda,“ uviedol dlhoročný tréner Richard Nemec s tým, že veci by sa mohli pohnúť, ak by vedenie ligy prevzala súkromná firma.

„Pozrime sa, ako to funguje v NHL či KHL. Tak by to malo vyzerať aj u nás. Mala by sa z našej ligy spraviť šou, hrať s ledkovými reklamami a pred kamerami televízie. A nie že zväz sa stará len o reprezentáciu,“ povedal.

Zákon o športe volejbalu nepomohol

Ďalším problémom je podľa Nemca zákon o športe, ktorý bol vraj robený pre bohaté športy a volejbalu nič nepriniesol.

„Chcel by som pogratulovať človeku, ktorý zmení systém na Slovensku. Ale to sa nikdy nestane, pokiaľ si bude chcieť každý ukrojiť z koláča. Takto sa len prehlbuje slovenská zemľanka. Hrádza vychováva športovcov, zdravých ľudí, ale nie vrcholových športovcov. To si musia uvedomiť naši politici, pretože za chvíľu sa nebudú mať s kým fotiť,“ dodal.

Podľa Nemca je národnou tragédiou, že v televízii sú samé seriály a žiadny šport.

„Vážim si hercov, ktorí sú na námestiach a všade. Ale ktorí z nich sa dostane do Hollywoodu, aby reprezentoval Slovensko? Na rozdiel od športovcov, ktorí dennodenne makajú, aby sa ukázali v zahraničí. Aká je sledovanosť našich popredných športovcov a aká hercov? Už som mal také nutkanie zavolať športovcov do ulíc, ale zatiaľ sú dosť inteligentní na to, aby tak urobili,“ ďalej povedal Nemec a uzavrel myšlienkou: „Spojme sa a začnime konečne robiť veci k lepšiemu, pretože iba tak sa môže niečo zmeniť. Treba si v prvom rade pomáhať a nie myslieť len na seba.“