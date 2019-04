V slovenskej dedinskej lige padol fantastický gól

Martin Líška zavesil nožničky, aké sa len tak nevidia.

8. apr 2019 o 8:40 Ivan Mriška

DOLNÉ VESTENICE. V zápase o prvé miesto piatej ligy cestovali futbalisti Dolných Vesteníc do Kvašova. Zápas bol vzácne vyrovnaný, no potom prišiel husársky kúsok kapitána hostí, ktorý nádhernými nožničkami rozhodol o víťazstve svojho tímu v pomere 2:1.

Po zápase diváci a hráči nešetrili slovami chváli na adresu Martina Líšku. Podľa ich slov bol Frajerom na záver.

„Na tréningoch pravidelne skúšam zakončovanie nožničkami a asi aj práve preto som v danej situácii dokázal zhodnotiť, že center od spoluhráča je ideálny na tento druh zakončenia. Samozrejme, bol to risk, no o to som radšej, že to tam padlo a my sme získali dôležité tri body, čo bola naša priorita v tomto zápase,“ zhodnotil hrdina zápasu – Martin Líška.

V hale dal podobných gólov niekoľko, no na veľkom ihrisku sa mu to podarilo po prvýkrát.

„Keďže je to gól, na ktorý rozhodne tak skoro nezabudnem, chcel by som ho venovať fanúšikom, ktorí nás chodia v hojnom počte podporovať aj na ihriská súperov, čo si veľmi vážime. Ďalej ho chcem venovať mojej rodine, ktorá mi je veľkou oporou. Predovšetkým však mojej snúbenici, ktorá mi pred pár dňami porodila nádhernú dcérku, o ktorú sa stará tak úžasne, že ja môžem chodiť na zápasy a pomáhať tímu k víťazstvám,“ prezradil Líška.

Futbalisti Dolných Vesteníc majú v tejto sezóne jasný ciel, postup do štvrtej ligy. Svoju kvalitu potvrdili na jeseň aj v zápase Slovenského proti Senici, ktorý síce prehrali 0:5, no u futbalovej verejnosti na hornej Nitre zanechali dobrý dojem.

„Boj o prvé miesto je stále veľmi tesný, preto nemôžeme poľaviť a musíme predvádzať to najlepšie. Keďže vždy je čo zlepšovať, ako kolektívne tak individuálne, mojou ambíciou je byť stále lepší, neustále na sebe pracovať a neuspokojiť sa s aktuálnou formou,“ uzavrel autor exportných nožničiek.