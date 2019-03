Pri rannej dopravnej nehode sa ťažko zranili tri osoby (+FOTO)

Dopravná nehoda zablokovala hlavný ťah medzi Prievidzou a Handlovou. Vyžiadala si troch ťažko zranených ľudí.

4. mar 2019 o 15:02 Igor Roško

PRIEVIDZA. Dopravná nehoda dvoch vozidiel sa stala dnes ráno na takzvanej Banskej ceste medzi Prievidzou a Handlovou. K zrážke vozidiel došlo približne o pol siedmej ráno. Nehoda si vyžiadala troch ťažko zranených ľudí.

„Tridsaťpäťročný Peter z Prievidze na vozidle Toyota Corola jazdil po uvedenej ceste smerom z Handlovej do Prievidze. Z doposiaľ nezistených príčin prešiel cez dva jazdné pruhy do protismernej časti vozovky, kde narazil do zvodidiel. Po náraze bola Toyota odhodená späť do jazdného pruhu, kde v tom čase jazdil 39-ročný Richard z okresu Prievidza na vozidle Hyundai i20 a došlo k čelnej zrážke,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Elena Antalová.

Pri nehode sa ťažko zranili traja ľudia. Zranenia utrpeli vodiči oboch áut aj 35-ročný spolujazdec z Toyoty.

Dopravní policajti podrobili vodiča Hyundaiu testu na alkohol s negatívnym výsledkom. Vodičovi Toyoty museli odobrať krv v nemocnici. Škodu policajti predbežne vyčíslili na približne 20-tisíc eur.

Na mieste zasahovali okrem policajtom aj zdravotní záchranári a sedem hasičov s dvomi kusmi techniky.

Udalosť zablokovala cestu medzi Prievidzou a Handlovou. Autá stáli v niekoľko kilometrových kolónach. Tie siahali až do obce Chrenovec-Brusno. Ceste bola najskôr úplne neprejazdná, potom dopravu riadili policajti a autá priebežne púšťali.

„Vec si prevzal vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície z Prievidze, ktorý začal trestné stíhanie vo veci ublíženie na zdraví. Príčina a miera zavinenia dopravnej nehody je v štádiu vyšetrovania,“ uzavrela Elena Antalová.