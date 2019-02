Veľký futbalový talent Adrián Mojžiš: Obliekať reprezentačný dres je neskutočné

Prvé futbalové kroky spravil v Novákoch.

27. feb 2019 o 2:27 Ivan Mriška

NOVÁKY. Bude mať náš región ďalšieho Juraja Kucku či Martina Škrtela? Na hornej Nitre nám vyrastá ďalší futbalový talent.

Gól proti Belgicku

Je ním 17-ročný Nováčan Adrián Mojžiš, ktorý pravidelne nastupuje v drese MŠK Žilina i Slovenska.

„Obliekať reprezentačný dres je niečo neskutočné, znamená to pre mňa veľkú česť a radosť. Spievať pred reprezentačným zápasom slovenskú hymnu je niečo fantastické,“ prezradil Adrián Mojžiš, ktorý sa naposledy zaskvel gólom do siete Belgicka.

Aktuálny cieľ sedemnástky je nominácia na majstrovstvá Európy do Írska. „Najbližšie nás čaká kvalifikácia druhej fázy v Srbsku, stretneme sa tam s domácimi, Švédskom a Francúzskom. Dúfame, že sa nám podarí vybojovať postup na šampionát,“ dodal.

Adriána Mojžiša priviedol k futbalu otec, ktorý takisto pracuje v MŠK Žilina, ako tréner. Futbal hráva od štyroch rokov a prvé futbalové kroky spravil na štadióne v Novákoch.

Neskôr prestúpil na dve sezóny do FC Baník Horná Nitra a momentálne 4 a pol roka pôsobí v Žiline.

„Hoci väčšinu času trávim v Žiline, sledujem aj futbalové dianie na hornej Nitre, najmä mužov FC Baník Prievidza. Keď môžem, prídem sa pozrieť na ich zápasy a občas zájdem aj do rodných Novák,“ prezradil talentovaný futbalista, ktorého cieľom je vybojovať si miesto v A tíme Šošonov.

Pôjde v stopách Hancka?

Futbalovými vzormi ambiciózneho Nováčana sú Cristiano Ronaldo a Lászlo Bénes. Inklinuje však aj k rodákovi z hornej Nitry, Dávidovi Hanckovi, ktorý nedávnom prestúpil zo Žiliny do talianskej Fiorentiny.

„Chcel by som ísť v jeho stopách. Je to môj vzor a som s ním v kontakte, niekedy si napíšeme. Aj mojím snom je hrať taliansku Seriu A,“ prezradil.

Najkrajší moment kariéry zažil len nedávno, keď dopomohol svojmu tímu U17 k titulu majstra Slovenska. Aby toho nebolo málo, práve Nováčan sa stal najlepším strelcom ligy.

„Bol to výborný pocit, no nemôžem zaspať na vavrínoch. V Žiline aj reprezentácii sme super partia, pomáhame si a každým dňom sa chceme zlepšovať. A aj ja spravím pre úspech všetko. Moje motto k úspechu je: Never give up my dream – nikdy sa nevzdávaj svojho sna,“ uzavrel talent z hornej Nitry v podobe Adriána Mojžiša.