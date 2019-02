Stal sa nečakaným hrdinom. Urbanič má za sebou premiéru ako z najkrajšieho sna

Odchovanec handlovského futbalu sa stal hrdinom víkendového zápasu Fortuna ligy.

20. feb 2019 o 8:53 Ivan Mriška

HANDLOVÁ. Futbalisti Podbrezovej v prvom jarnom kole vyhrali na pôde Nitry 3:1. Ich triumf bol prekvapujúci o to viac, že v zostave nastúpili s viacerými mladíkmi.

Prečítajte si tiež: V Handlovej padol divácky rekord. Domáci podali v európskej súťaži najlepší výkon (VIDEO + FOTO)

Jedným z nich bol aj Handlovčan Lukáš Urbanič, ktorý si svoju premiéru v najvyššej slovenskej súťaži krajšie ani nemohol predstaviť.

Debutant strelil gól a na ďalší nahral.

„Moje pocity sú naozaj neuveriteľné, neviem to ani dostatočne opísať. Úvod zápasu nebol taký, aký sme si predstavovali. Dostali sme smolný gól, no čo bolo dôležité, nezlomilo nás to a práve v tých momentoch sa ukázala skutočná sila tímu,“ pre futbalovysvet.sk povedal 20-ročný futbalista Lukáš Urbanič, ktorý sa stal hrdinom zápasu pod Zoborom.

Talentovaný Handlovčan ešte nedávno obliekal dres treťoligovej Prievidze, preto je tento jeho skalp veľmi cenný.

„Naším zámerom je byť v zápasoch dominantným tímom a dávať veľa gólov, čo sa nám sčasti darilo a myslím si, že môžeme byť spokojní so svojím výkonom. Som vďačný aj trénerovi, že mi dal príležitosť a nesklamal som jeho dôveru,“ dodal pre spomínaný portál.