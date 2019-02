Majster sveta v cyklokrose: Keď nie ste Peter Sagan, máte problém

Tridsaťtri kilometrov do práce a späť chodí na bicykli.

19. feb 2019 o 4:32 Ivan Mriška

Milan Barényi sa dostal k svojmu obľúbenému športu ako 11-ročný, keď spolu trénoval a pretekal so svojím bratom Romanom.

Jeho prvým klubom bol Tatra Nábytok Pravenec, kde mu prvé kroky dával František Gurín. Postupne prešiel v tomto klube všetkými mládežníckymi kategóriami, aby jazdil za TREK KCK Oslany, Železiarne Podbrezová či Kellys bicycles Piešťany. Milan Barényi sa v cestnej cyklistike stal víťazom mnohých prestížnych pretekov, no učaroval mu cyklokros. A práve v tomto odvetví sa v belgickom Mole nedávno stal majstrom sveta. Na konte má však aj tri európske primáty a dvadsať slovenských v rôznych disciplínach.

Začínali ste s cestnou cyklistkou. Ako ste sa teda dostali k cyklokrosu?

– Každý oddiel kedysi jazdil v zime aj cyklokros, pretože je to výborná kombinácia a príprava. Po rokoch mi učarovať natoľko, že sa stal mojou obľúbenou disciplínou. Cyklo-kros je rýchly a technický, čo mi vyhovuje. Techniku som mal vždy celkom dobrú a trochu ňou kompenzujem výkonnosť.

Na svetových pohároch ste zaznamenali viacero dobrých výsledkov, no šampiónom sa vám podarilo stať až v kategórii veteránov.

– Áno. O váhe týchto šampionátov hovorí veľa aj fakt, že sa na nich predstavuje viacero bývalých profesionálov. Napríklad, na druhom mieste skončil viacnásobný účastník a víťaz troch etáp Tour de France – Eric Dekker. Popri práci skončiť pred takýmto velikánom nebolo jednoduché. Snažím sa však vo forme stále udržiavať, denne robím do práce a späť takmer 70 kilometrov. A táto cesta je teda aj mojím tréningom. Pracujem totiž v BIKE PEAK-u v Oslanoch a bývam v Pravenci. Mojou výhodou ešte je, že cyklo-kros trvá tak do hodiny a na to človek nemusí trénovať také objemy.