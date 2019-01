Zima na hornej Nitre si vyžiadala prvú obeť. V Prievidzi zamrzol človek

Mestá ponúkajú ľuďom pomoc, no tí ju nie vždy využijú.

23. jan 2019 o 9:50 Igor Roško

PRIEVIDZA. Tuhé mrazy na hornej Nitre si vyžiadali svoju prvú tohtoročnú obeť. Začiatkom týždňa v Prievidzi pravdepodobne zamrzol bezprístrešný muž.

„V provizórnej drevenej chatke medzi Prievidzou a Bojnicami bol nájdený muž bez známok života,“ potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne Pavol Kudlička.

Prečítajte si tiež: V prievidzskej MHD jazdí nový autobus. Aký komfort ponúka? (+FOTO)

Muža museli z ťažko dostupného terénu vyniesť hasiči.

„Ohliadajúci lekár vylúčil cudzie zavinenie, pričom presnú príčinu smrti určí nariadená pitva,“ informoval Kudlička.

Keďže v uplynulých dňoch poriadne mrzlo, ide pravdepodobne o prvú obeť tejto zimy na hornej Nitre. Nočné teploty dosahovali mínus desať až mínus dvadsať stupňov Celzia.

Ponúkajú pomoc

Aj táto smutná udalosť môže byť varovaním pre bezprístrešných ľudí. Tým ponúkajú pomoc mestá a charity.

„Mesto Prievidza v rámci svojich možností poskytuje starostlivosť bezprístrešným občanom, ktorí sa ocitli sociálne a spoločensky vyčlenení z dôvodu ich nepriaznivej sociálnej situácie, ktorú nedokážu samostatne riešiť,“ uviedol pred časom hovorca Prievidze Michal Ďureje.

Prečítajte si tiež: Kraj udeľoval uznania. Získal ho aj zástupca z nášho regiónu (+FOTO)

Ľudia v núdzi môžu využiť služby útulku, ktorý sa nachádza na Košovskej ceste číslo 15 a číslo 17. Spravuje ho nezisková organizácia Harmónia. Kapacita útulku je 41 lôžok.

„V prípade mimoriadnej potreby v zimných mesiacoch sa dá kapacita na dočasne nevyhnutný čas zvýšiť. V posledných rokoch sa však takáto potreba nevyskytla,“ ozrejmil hovorca.

Pomoc pre bezprístrešných ľudí ponúka aj Charita – dom sv. Vincenta, ktorá sídli na Košovskej ceste číslo 19 v Prievidzi.

Tá počas celého týždňa zabezpečuje výdaj teplého jedla za minimálny poplatok. Okrem toho vydáva ošatenie a má vytvorené stredisko osobnej hygieny.

„Nízkoprahová nocľaháreň je sprístupnená len počas zimného režimu denne v rátane sobôt, nedieľ a sviatkov od 19:00 do 7:00 s kapacitou dvadsať miest. V prípade potreby vie charita túto kapacitu rozšíriť o ďalších približne 5 miest,“ opísal Ďureje.

Bezdomovcov v Prievidzi kontrolujú aj prievidzskí mestskí policajti. Tí pravidelne navštevujú priestory, kde sa zdržujú bezprístrešní občania. „V súčasnosti sa zdržiava na území mesta Prievidza približne 70 – 80 bezprístrešných občanov,“ informoval Ďureje.

Okrem prespania aj sprcha

Pomocnú ruku nájdu núdzni aj v Handlovej. V baníckom meste pomáha nezisková organizácia Jazmín, ktorá pripravila na zimné obdobie stredisko hygienickej očisty a priestor na prenocovanie. Nájdete ich v suteréne budovy Jazmín, bývala Dorka, na Ulici F. Nádaždyho 4 v Handlovej.

„Do nocľahárne budú vpustení ľudia, ktorí majú maximálne zostatkový alkohol, nie sú agresívni a nie sú nebezpeční sebe i okoliu. Ideálne by pre nás bolo, keby nás záujemcovia o nocľah vyhľadali dopoludnia. Vysvetlíme im podmienky, ukážeme priestory, odporučíme aj návštevu lekára z dôvodu predchádzania infekčným chorobám,“ vysvetlila Viera Mrázová, riaditeľka Jazmín, n.o.

Za nocľah zaplatia záujemcovia poplatok jedno euro. „Samozrejme ak človek v núdzi nemá to jedno euro, nenecháme ho zamrznúť. Jeho situáciu potom riešime so sociálnym oddelením mestského úradu. Pokiaľ má však človek peniaze na alkohol, tak by mal myslieť aj na nocľah a to euro si odložiť,“ načrtla Mrázová.

Problémom je alkohol

Zariadenia pomáhajúce núdznym ľuďom sa však často stretávajú s neochotou ľudí.

„Najčastejším problémom je neprispôsobivosť, neochota vzdať sa alkoholu. V Handlovej máme aj takých obyvateľov bez prístrešia, ktorí sa ani v riziku ohrozenia života nechcú vzdať alkoholu a odmietajú akúkoľvek pomoc,“ ozrejmila riaditeľka Jazmínu.

Nasledujúce dni budú tiež mrazivé. Meteorológovia na hornej Nitre očakávajú

Prečítajte si tiež: Rozhodca musí byť psychicky odolný diplomat, tvrdí najstarší aktívny arbiter

počas víkend dennú teplotu od dvoch do mínus troch stupňov Celzia, nočné teploty od mínus dvoch do mínus desať stupňov Celzia. Začiatkom budúceho týždňa bude počas dňa aj noci okolo nuly. Od stredu týždňa meteorológovia očakávajú nižšie teploty, v noci môžu dosiahnúť aj mínus 15 stupňov Celzia.

„Mesto Handlová žiada o spoluprácu všetkých, ktorí zaregistrujú v Handlovej človeka, ktorému hrozí nebezpečenstvo z dôvodu jeho pobytu v chladných nočných hodinách na verejných priestranstvách, aby ihneď kontaktovali stálu hliadku Mestskej polície Handlová, na telefónnom čísle 0905 499 384, alebo 046/ 5475007 respektíve sociálne oddelenie Mestského úradu Handlová na telefónnom čísle: 0917616391,“ dodala hovorkyňa Handlovej Jana Paulínyová.