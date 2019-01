Bane žalujú bojnické kúpele, domáhajú sa ochrany dobrej povesti

Hornonitrianske bane Prievidza žiadajú od kúpeľov verejné ospravedlnenie aj odškodné.

18. jan 2019 o 14:46 TASR

PRIEVIDZA. Najväčší zamestnávateľ na hornej Nitre sa na Okresnom súde v Prievidzi domáha ochrany dobrej povesti, a to pre vyjadrenia o ohrození podzemných vôd ťažbou uhlia. Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) od Kúpeľov Bojnice žiadajú verejné ospravedlnenie a zaplatenie 10-tisíc eur.

„Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza žaluje Kúpele Bojnice z toho dôvodu, že boli podľa nášho názoru uverejnené viaceré nepravdivé skutkové tvrdenia v tlačových správach, ktoré vydali Kúpele Bojnice,“ povedal po hlavnom pojednávaní právny zástupca HBP Branislav Jablonka.

Ide im o dobré meno spoločnosti

Poškodiť tým podľa neho mali obchodné meno firmy, dobrú povesť aj celkové vnímanie. „Najmä argumentáciami, že sa masovo rozširujú onkologické ochorenia, tou skutočnosťou, že by sa mali ničiť vrty Bojniciam, čo nie je pravda. My sme to podložili určitými argumentmi. Tie vrty sú v oveľa hlbšej hĺbke, než sa ťaží uhlie. Uhlie sa ťaží v priemere v hĺbke do 250 metrov, ten vrt je hlboký niekoľko kilometrov,“ zdôvodnil.

„Toto je najzásadnejšia obava nášho klienta. Treba si uvedomiť, že bojnické kúpele sú tu niekoľko stoviek rokov, je to klenot hornej Nitry, Slovenska, medzinárodne známy. A ak by došlo k prievalu podzemných vôd, tento prieval by mohol byť nezvratný a kúpele by mohli navždy vyschnúť. Toto sa stalo v minulosti aj v iných krajinách. My si myslíme, že obava nášho klienta je dôvodná, a do spisu sme predložili niekoľko dokumentov, odborných posudkov, ktoré takúto skutočnosť potvrdzujú,“ uviedol právny zástupca Kúpeľov Bojnice Pavol Poláček.

Kúpele Bojnice sa tiež bránia, že svojimi vyjadreniami primeraným spôsobom vstúpili do roky prebiehajúcej diskusie o rentabilite, efektivite a účelnosti ďalšej banskej činnosti, rizikách ďalšej ťažby a jej možných negatívnych dosahoch na región.

„My sme znepokojení z toho súdneho konania, považujeme to za ohrozenie slobody prejavu na Slovensku. Myslíme si, že podstata tohto súdneho sporu je práve o slobode prejavu, o tom, či na Slovensku môžeme diskutovať o citlivých témach, či môžeme diskutovať o budúcnosti regiónu horná Nitra. Či môžeme diskutovať o tom, či sa budeme skladať na dotácie výroby elektriny z hnedého uhlia,“ ozrejmil Poláček. Sloboda prejavu podľa neho zahŕňa aj názory, ktoré sú kritické, znepokojujú a vyjadrujú sa k zásadným veciam, ktoré pomáhajú k diskusii o téme.

Jediný súdny spor baní

Právny zástupca baní podotkol, že sa stotožňuje s tým, že je tu sloboda prejavu, treba si však podľa neho uvedomiť, že všetko má svoje hranice a pokiaľ je sloboda prejavu za určitou hranicou, čo má byť aj v tomto prípade, vtedy má každý právo obrátiť sa na súd. „Chcem zdôrazniť, že toto je jediné konanie, ktoré vedú HBP, nesúdia sa so žiadnymi inými subjektmi,“ dodal.

„Ja si myslím, že sme dobré meno baní nepoškodili, a tiež si myslím, že bane na Slovensku dobré meno nemajú,“ vyhlásil Poláček s tým, že kúpele sa neplánujú ospravedlniť, lebo sú presvedčené, že žiadne právo baní neporušili.

Pojednávanie samosudkyňa odročila na 29. marca.