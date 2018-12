Zatknutých aktivistov ľudia v Prievidzi podporili živou reťazou (fotogaléria)

Ľudia na pár minút zastavili dopravu.

3. dec 2018 o 18:12 Igor Roško

PRIEVIDZA. Pred Okresným súdom v Prievidzi sa v pondelok prechádzala skupinka protestujúcich ľudí.

Prišli podporiť aktivistov Greenpeace, o ktorých väzbe včera rozhodol práve prievidzský okresný súd.

Päťdesiatka protestujúcich

Protestujúci sa pred súdom začali schádzať už pred šestnástou hodinou. Napokon sa ich zišlo približne päťdesiat. Na začiatku akcie sa prítomným prihovoril jeden z organizátorov protestu Ivan Sýkora. Prečítal stanovisko iniciatívy Za slušné Slovensko.

Následne prítomní vytvorili živý reťaz a chodili dokola pred budovou súdu. Počas ich aktivity niekoľkokrát prešli cez priechody pre chodcov, čím nakrátko zastavili dopravu.

„Boli sme inšpirovaní aktivitou zo zahraničia, kde ľudia prechádzali cez prechod a nenásilnou formou niečo demoštrovali,“ načrtol Ivan Sýkora.

Niektorí vodiči ich výkrikmi z áut podporili, iní nedočkavo pridávali na plyn, aby aktivisti čím skôr uhli. Viacerí motoristi, najmä vodiči autobusov, počas celého protestu trúbili.Po približne polhodine protest skončil.

„Je to vyjadrenie solidarity s aktivistami Greenpeace, ktorí svojím činom, na ktorý môžeme mať rôzny názor či bol správny a či takýmto alebo onakým spôsobom, tým činom nás odkliali,“ vysvetlil pohnútky dnešnej akcie Ivan Sýkora.

Narážal na to, že situácia s ťažbou uhlia na hornej Nitre si podľa neho vyžaduje iný prístup, ako doteraz. „Roky tu počúvame hromženie na bane ľudia zdieľajú články, lajkujeme facebooky a čítame si dopady na naše zdravie. Ale až aktivita Greenpeace v nás vyvolala potrebu sa stretnúť,“ uviedol.

Týmto krokom chceli organizátori zistiť, či sú ľudia ochotní v rámci tejto problematiky vyjsť do ulíc. „Bude to akýsi signál, či ľudia sú schopní vyjsť z online priestoru facebookovej skupiny do verejného priestoru a prejaviť sa ako slobodní a zodpovední občania,“ ozrejmil.

Chcú vyjadriť svoj názor

Na zhromaždenie aj napriek chladnému a daždivému počasiu prišlo asi päťdesiat ľudí. Priniesli si aj transparenty s nápismi ako ´Čistý vzduch pre hornú Nitru, pre našich vnukov´, ´Zavrite bane, nie aktivistov´, ´Skončite dobu uhoľnú, zdravie máme iba jedno´ alebo ´Justícia je hanbou Slovenska´.

Na protest prišiel aj dôchodca Jaroslav. Chcel vyjadriť svoj názor. „Keď budem sedieť doma, nikto sa môj názor nedozvie. Pochádzam z Koša, bývam tu od roku 1982. Prišli sme o naše domovy a stálo to konkrétne len niekoľko ľudských životov. To hnusné špinavé uhlie spôsobuje choroby. Moja manželka umrela pred tri a pol rokom na rakovinu. Netvrdím, že je to len touto príčinou. Ale istotne to malo vplyv a má to vplyv na zdravie celej hornej Nitry. Isto k tomu prispieva toto nekvalitné uhlie,“ myslí si.

Na zhromaždenie doniesol práve transparent, ktorý tvrdil, že justícia je hanbou Slovenska. „Sú iní ľudia, ktorých by bolo treba dať do väzby a aj ich odsúdiť, ktorí sa nachádzajú na Slovensku a behajú po slobode. Tí, ktorí spôsobili ujmy na psychike, majetku mnohým ľuďom a žijú si potichu ďalej svoj úžasne komfortný život na úkor tých ľudí, ktorí na to doplatili,“ uviedol Jaroslav.

Dnešné podujatie nebolo tento týždeň v Prievidzi posledné. Organizátori avizovali zhromaždenie na piatok o 16:00. Konať sa bude na Námestí slobody v Prievidzi. „Na tom zhromaždení chceme dať priestor Greenpeace, chceme dať priestor aj zástupcom baní, ak príjmu naše pozvanie. Chceme dať priestor aj aktivitám združenia Priatelia Zeme. Situáciu dlhodobo monitorujú, majú reálne čísla. Takže nech to zaznie a nech občania vidia čo reálne znamená činnosť Hornonitrianskych baní Prievidza v našom regióne,“ uzavrel Ivan Sýkora.