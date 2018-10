Pohárové dobrodružstvo končí. Po osemhodinovej šichte sa zázrak nekonal

Futbalisti štvrtoligistu sa za výkon proti Michalovciam hanbiť nemusia.

11. okt 2018 o 9:55 Ivan Mriška

ŠIMONOVANY / PRIEVIDZA. V stredu bol v Šimonovanoch futbalový sviatok, miestny klub aj s Prievidžanmi v zostave privítal zástupcu najvyššej slovenskej súťaže.

V minulosti Slovanisti dokázali zdolať napríklad Zlaté Moravce, takže trúfali si aj na Michalovce.

„Vedeli sme proti komu nastupujeme, no verili sme si. Vieme, v akej súťaži Michalovce hrajú, preto sme hrali so zabezpečenej obrany na rýchle brejky,“ prezradil útočník Matúš Sobota.

Rozdiel štyroch súťaží od úvodu na ihrisku vôbec nebolo vidieť. Presne 1 200 divákov videlo vyrovnaný futbal so šancami na oboch stranách. Nik by sa nečudoval, keby outsider otvoril skóre, veď domáci kopali do prestávky sedem rohov. Nakoniec sa však predsa ujal vedenia favorit, keď sa presadil Danko.

„Prehrávali sme o gól, no cez polčas sme stále dúfali v zázrak. Stále sme vládali a boli sme Michalovciam vyrovnaným súperom. Zabrzdil nás však smolný gól na 0:2,“ ďalej priblížil Sobota.

V tomto úseku hry mali Šimonovany čistú šancu, no lopta tesne minula žrď. Keď z brejku dali Michalovce na 0:3, bolo po zápase. Fortunaligista potom ešte v samom závere kozmeticky upravili stav na konečných 0:4.

„Mrzí nás, že rozhodca nám neodpískal čistú penaltu. Bolo už rozhodnuté, tak nechápem, prečo nám nedoprial túto šancu na gól. Bolo by to určite krajšie,“ ďalej povedal Prievidžan v službách Šimonovian.

Domáci síce nakoniec prehrali rozdielom triedy, no za svoj výkon sa rozhodne hanbiť nemusia.

„Nevadí. Náš cieľ v pohári sme splnili a pritiahli sme mužstvo z Fortuna ligy. Ľudí na štadióne bolo skutočne dosť, za čo im ďakujeme. Myslím, že sa pred nimi nemáme za čo hanbiť. Odrobiť osem hodín v práci a utekať na takýto ťažký zápas je skutočne náročné. Pohárové dobrodružstvo máme za sebou, a tak sa naplno môžeme venovať našej súťaži, v ktorej máme smelé ambície,“ uzavrel Sobota.