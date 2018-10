Skromný chlapec z malej dedinky nastúpil v Serie A. Bolo to neuveriteľné, tvrdí Hancko

Kozák ho pred zápasom s Českom nominoval do reprezentačného výberu.

4. okt 2018 o 14:22 Ivan Mriška

KAMENEC POD VTÁČNIKOM. Futbalista z malej dedinky Kamenec pod Vtáčnikom v mnohom pripomína Milana Škriniara. Dávid Hancko si v piatom kole odkrútil premiéru v najvyššej talianskej súťaži, keď v domácom súboji svojej Fiorentiny proti Spalu striedal cez prestávku Cristiana Biraghiho.

Zaznamenali ste prvý štart v Serie A. Čo pre vás znamenal tento okamih?

- Je to niečo neuveriteľné. Nastúpiť v takej súťaži bolo neskutočné. Pre mňa a moju rodinu je to niečo ako splnený sen. Veľmi som si tento okamih užíval.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Mali ste obavy hrať pred toľkými divákmi, ktorých bolo na tomto zápase cez 30-tisíc?

- Obavami by som to nenazval. Skôr som bol plný očakávaní. Pred zápasom som mal menšiu trému, ale tú mám vždy. A myslím, že to je správne. Odmalička bolo mojím snom hrať pred takou kulisou. Nemyslel som však na trému, skôr som si to snažil užívať. V zápase ani nie je nejaký priestor vnímať, čo sa deje okolo hráča. Skôr sa človek sústredí na svoje úlohy.

Prečítajte si tiež: Úroveň slovenskej ligy ide dole, tvrdí jej bývalý kanonier

Ako by ste zhodnotili svoj výkon?

- Som s ním veľmi spokojný. Vyšli mi súboje v defenzíve a snažil som sa podporovať aj útok. Takmer som si pripísal aj asistenciu na gól, takže som bol rád. Veľa ľudí ma po zápase pochválilo, či už tréner alebo spoluhráči. Bolo to pre mňa super. Už teraz však presne viem, ktoré veci musím zlepšiť.

Čo vám pred striedaním povedal tréner a čo po zápase?

- Aby som si to užil a plnil úlohy, s ktorými ma poslal na ihrisko. S asistentom som prebral moje postavenie pri štandardných situáciách.

Na tento okamih zrejme do konca života nezabudnete.

- Nikdy. Ďakujem všetkým, ktorí pri mne stáli. Rodine, trénerovi, spoluhráčom. Je to aj ich zásluha, pretože bez nich by som sa tam nedostal.

Aké sú pred vami ďalšie výzvy?

- Pracovať na sebe čo najviac. Makať ďalej a prebojovať sa do základnej zostavy. Ďalším snom pre mňa je reprezentácia. Aby tie štarty pribúdali.

(zdroj: archív hráča)

Ako sa rodil váš prestup do Fiorentiny. Čo vám prebiehalo hlavou?

- Bolo to neuveriteľné. Celé sa to zrodilo veľmi rýchlo a ja som bol šťastný. Boli to neskutočné chvíle pre mňa a celú moju rodinu. Veľmi si vážim takúto šancu.

Údajne mali o vás záujem aj kluby zo Španielska a Anglicka. Čo je na tom pravdy?

- Boli tam nejaké šumy a možno aj ponuky. Ale tá najkonkrétnejšia prišla z Florencie. Cítil som, že je to správne a ďalej sme to potom ani nerozoberali. A teraz viem, že som spravil správny krok.

“ Škrinka je neuveriteľný. V každom zápase patrí medzi najlepších na ihrisku „ DÁVID HANCKO, futbalista Fiorentiny

Ste skromný človek, preto, uvedomujete si vo veku 20 rokov, že váš prestup bol najdrahší v dejinách slovenskej ligy?

- Viem čo sa popísalo, aká bola tá suma, ale nejako som to nevnímal. Skôr to

beriem ako motiváciu do ďalšej práce. Musím teraz tvrdo pracovať a odvďačiť sa za takúto príležitosť.

Ako sa vám zatiaľ páči mesto a Taliansko? Ovládate už taliančinu?

- Mesto je krásne. Jedno z najkrajších, v akých som kedy bol. Centrum aj okolie sú nádherné. Na štadióne mám svoju učiteľku taliančiny a navyše si platím slovenskú učiteľku, s ktorom sa učíme cez skype. Snažím sa na tom čo najviac pracovať, pretože je to pre mňa veľmi dôležité.

Seria A bola vždy vaša vysnená súťaž? Alebo inklinujete k anglickému či španielskemu futbalu?

- Nemal som nejakú vysnenú súťaž. Mojím snom bolo hrať v top lige na svete a momentálne sa mi to plní. Takže si to užívam. Vždy som chcel hrať top futbal v Európe a kde, na tom mi nezáležalo. Som rád, že je to v Taliansku.

video //www.youtube.com/embed/cJxggBDhRow

Aký je váš cieľ a futbalový sen?

- Hrávať pravidelne taliansku súťaž a nastúpiť za reprezentáciu A mužstva. A z tých najväčších snov sú Liga majstrov, majstrovstvá Európy a sveta. To sú také vrcholy, ktoré by som chcel dosiahnuť. Budem tvrdo pracovať, aby sa mi to aj podarilo. Ale predtým ma čaká ešte veľa práce. Veľa driny a odriekania.

Vaším vzorom je kamarát Milan Škriniar, ktorý v posledných sezónach zaznamenal obrovský výkonnostný nárast. Chcete ísť v jeho šľapajách?

Prečítajte si tiež: Tréner Montella ani nevedel, kto Miňo je, hovorí otec najdrahšieho Slováka Ľubomír Škriniar

- Škrinka je neuveriteľný. Dokazuje to každé tri – štyri dni. V každom zápase patrí medzi najlepších na ihrisku, čo je neskutočné. Snažím sa sledovať jeho výkony a učiť sa od neho čo najviac. Keď len z časti dosiahnem to čo on, bude to pre mňa úspech. Verím, že sa mu bude v kariére aj naďalej dariť. Prajem mu to. Je vynikajúci.

Tešíte sa už na súboje s ním proti jeho Interu Miláno?

- Naše tímy sa už proti sebe stretli. Aj keď sme hrali dobre, prehrali sme. Škoda, že sa mi nepodarilo zasiahnuť do zápasu. Ale s Miňom som sa po zápase 30 minút rozprával. Veľmi si vážim, že takto so mnou zostal. Rozprávali sme sa a veľmi som si ten deň užil. Bol to pre mňa veľký zážitok. Verím, že čoskoro budeme stáť proti sebe aj na ihrisku.

A čo hovoríte na prestup Ronalda do Juventusu Turín. Na neho sa tešíte?

- Ronaldo urobili svojím prestupom v Taliansku veľký ošiaľ. Je to neuveriteľné, čo sa tu okolo neho strhlo. Pre ligu je to len dobre.

Koho uznávate viac, Škriniara alebo Ronalda?

- Keby si mám vybrať, viac vzhliadam k Miňovi. Predsa, je to môj post a skôr od neho sa môžem učiť. Uznávam aj Ronalda. Ako pracuje a aký profesionál je. Chcel by som byť aspoň trochu ako on.

(zdroj: archív hráča)

Zrejme sa už veľmi tešíte na zápasy proti Juventusu?

- Samozrejme. Verím, že sa mi podarí aj nastúpiť.

Kto vás pritiahol k futbalu? Sleduje rodina vaše účinkovanie?

- Ocino. To je môj životný tréner, ktorý ma dotiahol k futbalu. Dlhú dobu ma trénoval a stále spolu preberáme takmer každý tréning a zápas. On je takým mojím mentorom. Človekom, ktorý mi najviac pomohol. Samozrejme, že ma sleduje a podporuje aj celá rodina.

DÁVID HANCKO (20 rokov) Materský klub - TJ Tatran Kamenec pod Vtáčnikom 2010 – 2013 Baník Horná Nitra 2013 – 2016 Žilina 2014 – 2018 Žilina B 2016 – 2018 Žilina 2018 Fiorentina

Čo hovorili rodinní príslušníci na váš prestup?

- Neskutočne mi to priali. Boli veľmi šťastní, že sa mi niečo také podarilo dokázať. Prajú mi veľa šťastia.

V príprave ste dostávali miesto v zostave a strelili ste aj niekoľko gólov. Čo to pre vás znamená?

- Adaptačný proces pri takejto kvalite trvá dlho. Preto som sa snažil čo najviac makať a myslím, že sa mi to podarilo pomerne rýchlo. Na ten rozbehnutý vlak som chcel naskočiť čo v najkratšom čase.

Na úvod súťaže ste sa pohybovali len medzi náhradníkmi. Ako ste to vnímali?

- Nebolo to jednoduché. Ale ja viem, že ešte veľa vecí musím zlepšiť. Aj na striedačke som sa snažil vnímať tú atmosféru a trpezlivo čakať na svoj prvý štart. Jasné, že ma napádali myšlienky, dokedy, ale stále som bol naplno koncentrovaný. A prišlo to, takže fantázia.

Nebáli ste sa v podobný osud ako mal Milan Škriniar, že pol roka po prestupe do Sampdorie Janov v podstate ani poriadne netrénoval s tímom?

Prečítajte si tiež: Hancko prestupuje do Fiorentiny, do Serie A by mal zamieriť aj Mráz

- Nepripúšťal som si to. Veril som, že ten štart príde, keď budem tvrdo pracovať. Snažil som sa myšlienky upierať pozitívnym smerom. A hneď v piatom kole sa to ukázalo. Prišla šanca a chytil som sa jej myslím dobre. Dalo mi to motiváciu do ďalšej práce. Verím, že časom prídu aj ďalšie štarty.

Po zápase ste sa stretli so slávnym trénerom Diegom Simeonem. Čo to pre vás znamenalo?

- Bolo to pekné. Som rád, že som mal možnosť odfotiť sa s ním, pretože je to jeden z top trénerov na svete.

Na akom poste by ste sa mali pohybovať? Je v klube veľká konkurencia?

- Momentálne sa nachádzam na ľavej obrane. Mám tam konkurenciu v podobe Cristiana Biraghiho, ktorý je 26-ročným talianskym reprezentantom. Nie je jednoduché sa pri ňom presadiť, ale moje ciele boli vždy vysoké. Vždy som sa snažil prekonať aj ťažké chvíle v kariére. A ja verím, že postupom času ho dokážem vytlačiť. Alebo si nájdem iné miesto v zostave i keď tá konkurencia je enormná, možno 3 až 4-krát väčšia ako na Slovensku.

Dávid Hancko vpravo na podpisovej akcii. (zdroj: archív hráča)

Aká je atmosféra v kabíne? Máte tam deti legendárnych trénerov. Je to na nich vidieť?

- Atmosféra je výborná, sme ako jedna rodina. Chalani ma prijali medzi seba veľmi dobre. Celkom rýchlo sa mi podarilo zapadnúť, k čomu prispel aj ten štart. Chalani nerobia medzi sebou rozdiely, je jedno kto je koho syn. Proste sme jeden tím a spolu ideme za našimi cieľmi.

Budete z Apeninského polostrova sledovať aj dianie v Žiline či na hornej Nitre. Čo hráčom prajete?

- Keď mám čas, pozerám celé zápasy Žiliny a s chalanmi som v kontakte. Tiež sledujem aj výsledky z môjho domova, ako sa chalanom darí. Prajem im čo najväčšie úspechy, aby sa im darilo. Verím, že sa čoskoro stretneme.